Женщины, которые создают новое Завтра — Премия «Земля Женщин» Фонда Yves Rocher

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В этом году состоялась 10 Юбилейная церемония награждения Премией «Земля Женщин» в Украине Фонда Yves Rocher под эгидой Института Франции и при подержке посольства Франции в Украине. Цель премии — поддержать женщин в борьбе за сохранение окружающей среды и предоставить гранты для дальнейшего развития перспективных проектов.

Немного из истории премии «Земля Женщин» в Украине.

Жак Роше, сын основателя бренда Yves Rocher и президент Фонда Yves Rocher, в 2001 году учредил премию «Земля женщин». За время существования премии, лауреатками стали 400 активисток, которые получили 2 млн евро на развитие своих проектов. В Украине премия Фонда Yves Rocher появилась в 2010 году.

Ежегодно жюри премии получает десятки заявок и отбирает наиболее интересные проекты, которые уже находятся на стадии реализации, имеют конкретные достижения и требуют внимания и поддержки.

За время существования Премии Фонд Yves Rocher в Украине отметил 30 проектов и выплатил их авторам 100000 евро. Каждый из отмеченных проектов был настоящим открытием, которое способно сделать эту планету лучше. И за каждой из этих идей стоит женщина, которой небезразлично будущее Земли.

2010-й год. Третью премию получила Елена Христич за сохранение биоразнообразия заповедной зоны «Осколки». Вторую премию — Светлана Хватова, которая собственноручно высадила 400 деревьев и создала сквер в новом жилом районе города Кривой Рог. Первую премию получила Наталья Трофимович за защиту и восстановление ландшафтного заказника «Большая и Малая Скала» в Кировоградской области.

2011-й год. Третья премия досталась Татьяне Иваничко за сохранение можжевельников на территории Горного Крыма. Вторая премия — Инессе Носенко за возрождение и сохранение исторических и этнографических растений в Запорожской области. Первую премию получила Янина Яценко — за создание и сохранение дендропарка в Полтаве.

2012-й год. Третью премию получила Ольга Оболонская, которая высаживает молодые дубы на берегу Днепра. Вторая премия досталась Анне Геращенко — по решению проблемы загрязнения мусором в сельской местности с помощью сортировки в Харьковской области. Первую премию получила Светлана Корзун, автор проекта «Родовое дерево», что выращивает аборигенные виды деревьев в Запорожье. Проект Светланы получил гран-при международного жюри Премии «Земля Женщин» в Париже в 2012 году.

2013-й год. Третья премия досталась Екатерине Усов и Натали Парапанов — за защиту от вырубки и застройки уникальных лесов в Луганской области. Вторая премия — Надежды Костиной — за организацию парка на территории центра для пожилых людей в Полтаве. Первую премию получила Галина Чеботарева — за организацию пункта приема вторсырья в городе Токмак Запорожской области.

2014-й год. Третью премию получила Ольга Спектор из фонда «Happy Paw» за решение проблемы бездомных собак в Украине гуманными методами. Вторую премию Инна Головкова — за озеленение терриконов. Первую премию — Елена Наливайко и Наталья Мельник, авторы проекта «Зеленая школа — зеленая планета», по эко-воспитанию молодого поколения в городе Радомышль.

2015-й год. Третью премию получила Мария Романюха — за образовательный проект о важности сортировки мусора. Вторую премию получила Елена Зацарина — за помощь бездомным собакам в Киеве и Киевской области. Первая премия досталась Ольге глазурованных — за создание площадки для развития и реабилитации детей на базе детского отделения психиатрической больницы в городе Полтава.

2016-й год. Третью премию получила Алина Жихарева — за лечение и поддержку старых деревьев в парках Одессы и Одесской области. Вторую премию — Валентина Сабельникова, автор проекта «От рассвета до заката», за распространение органического земледелия. Первая премия досталась Евгении Аратовський, автору проекта «Украина без мусора».

2017-й год. Третью премию получила Елена Мошул, автор проекта «Чистый Источник», за очистку и благоустройство притоков реки Днестр. Вторую премию — Нина Корнилова, автор проекта «Добротрав от Берегини», за создание устойчивых и долговечных фитокомпозиций с использованием лекарственных растений. Первую премию получила Ольга Рядченко, автор проекта «Отчаянные цветоводы», за восстановление биоразнообразия на приморских склонах Одессы. Проект получил приверженность не только украинского жюри, но и народную любовь во время онлайн-голосования в номинации «Приз зрительских симпатий» в Париже в 2017 году.

2018-й год. Третью премию получила Леся Найчук — за разработку и популяризацию настольной экологической игры «Еcobattle». Вторую премию — Ирина Скворцова, автор проекта «Подари цветок городу», за высадку на склонах Ингула и Южного Буга редких первоцветов, занесенных в Красную книгу Украины. Первую премию получила Богдана Гапоченко, автор проекта «Новая жизнь старых листьев», за утилизацию опавших листьев с помощью вермитехнологии.

На премию 2019 подали заявку авторы 19 проектов, из которых жюри отобрало тройку победителей. Ежегодно все полученные анкеты обрабатываются представителями Фонда Yves Rocher в Украине, из них отбирают 10 лучших. Далее они передаются на независимое оценивание членам национального жюри:

Главный редактор журнала «Marie Claire» Константин Путиленко Главная редактор журнала «Elle» Соня Забуга Главная редактор журнала «Cosmopolitan» Александра Буринская Главная редактор журнала «Harper’s Bazaar» Анна Земскова Главная редактор журнала «Караван историй» Екатерина Светличная Главная редактор журнала «Единственная» Юлия Мелащенко Общественная деятельница, журналистка и совладелица пиар-агентства «Гресь Тодорчук» Ярослава Гресь Директор Yves Rocher Украины Анна Запталова

В своей работе они руководствуются четкими критериями оценки Экопроект, определяя:

Влияние проекта на улучшение окружающей среды (решение экологической проблемы); Практическая польза и социальная важность проекта для Украины; Качество связи с местностью и партнерства с локальными организациями; Целесообразность и эффективность вложения финансовой дотации Фонда; Мотивация и обязательства кандидата; Оригинальность / Инновационность проекта; «Возраст» проекта и перспективы его развития.

Нынешними победителями Премии «Земля Женщин» стали женщины, чьи проекты были признаны жюри наиболее перспективными для защиты окружающей среды и биоразнообразия в Украине.

Третья премия и грант в размере 2000 евро получила Анна Уварова и ее проект «Благотворительный магазин «Ласка». Его цель — создание удобной и прозрачной системы сбора, сортировки и продления жизненного цикла предметов одежды, обуви и аксессуаров. В перспективе это поможет решить проблему накопления в столице текстильного мусора, приучить киевлян к сознательному потреблению и реализовать общественно важные социальные, экологические и благотворительные инициативы.

Второй премию и грант 3000 евро получила Наталья Гасюк и ее проект «Спасатели для природы». Цель проекта — сохранение природоохранных территорий и объектов в пределах Днестровского регионального ландшафтного парка и развитие экотуризма.

Первую премию и грант в размере 5000 евро получила Анна Прокаева и ее проект «Kharkiv Zero Waste: кампания за ресайклинг». Екохаб — это пространство, где проходит прием вторсырья, популяризация сортировки отходов, разумного потребления и жизни в стиле zero waste.

Поздравляем победителей! Вместе мы изменим мир к лучшему!