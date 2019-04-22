Женщины, которые создают новое Завтра — Премия «Земля Женщин» Фонда Yves Rocher
В этом году состоялась 10 Юбилейная церемония награждения Премией «Земля Женщин» в Украине Фонда Yves Rocher под эгидой Института Франции и при подержке посольства Франции в Украине. Цель премии — поддержать женщин в борьбе за сохранение окружающей среды и предоставить гранты для дальнейшего развития перспективных проектов.
Немного из истории премии «Земля Женщин» в Украине.
Жак Роше, сын основателя бренда Yves Rocher и президент Фонда Yves Rocher, в 2001 году учредил премию «Земля женщин». За время существования премии, лауреатками стали 400 активисток, которые получили 2 млн евро на развитие своих проектов. В Украине премия Фонда Yves Rocher появилась в 2010 году.
Ежегодно жюри премии получает десятки заявок и отбирает наиболее интересные проекты, которые уже находятся на стадии реализации, имеют конкретные достижения и требуют внимания и поддержки.
За время существования Премии Фонд Yves Rocher в Украине отметил 30 проектов и выплатил их авторам 100000 евро. Каждый из отмеченных проектов был настоящим открытием, которое способно сделать эту планету лучше. И за каждой из этих идей стоит женщина, которой небезразлично будущее Земли.
2010-й год. Третью премию получила Елена Христич за сохранение биоразнообразия заповедной зоны «Осколки». Вторую премию — Светлана Хватова, которая собственноручно высадила 400 деревьев и создала сквер в новом жилом районе города Кривой Рог. Первую премию получила Наталья Трофимович за защиту и восстановление ландшафтного заказника «Большая и Малая Скала» в Кировоградской области.
2011-й год. Третья премия досталась Татьяне Иваничко за сохранение можжевельников на территории Горного Крыма. Вторая премия — Инессе Носенко за возрождение и сохранение исторических и этнографических растений в Запорожской области. Первую премию получила Янина Яценко — за создание и сохранение дендропарка в Полтаве.
2012-й год. Третью премию получила Ольга Оболонская, которая высаживает молодые дубы на берегу Днепра. Вторая премия досталась Анне Геращенко — по решению проблемы загрязнения мусором в сельской местности с помощью сортировки в Харьковской области. Первую премию получила Светлана Корзун, автор проекта «Родовое дерево», что выращивает аборигенные виды деревьев в Запорожье. Проект Светланы получил гран-при международного жюри Премии «Земля Женщин» в Париже в 2012 году.
2013-й год. Третья премия досталась Екатерине Усов и Натали Парапанов — за защиту от вырубки и застройки уникальных лесов в Луганской области. Вторая премия — Надежды Костиной — за организацию парка на территории центра для пожилых людей в Полтаве. Первую премию получила Галина Чеботарева — за организацию пункта приема вторсырья в городе Токмак Запорожской области.
2014-й год. Третью премию получила Ольга Спектор из фонда «Happy Paw» за решение проблемы бездомных собак в Украине гуманными методами. Вторую премию Инна Головкова — за озеленение терриконов. Первую премию — Елена Наливайко и Наталья Мельник, авторы проекта «Зеленая школа — зеленая планета», по эко-воспитанию молодого поколения в городе Радомышль.
2015-й год. Третью премию получила Мария Романюха — за образовательный проект о важности сортировки мусора. Вторую премию получила Елена Зацарина — за помощь бездомным собакам в Киеве и Киевской области. Первая премия досталась Ольге глазурованных — за создание площадки для развития и реабилитации детей на базе детского отделения психиатрической больницы в городе Полтава.
2016-й год. Третью премию получила Алина Жихарева — за лечение и поддержку старых деревьев в парках Одессы и Одесской области. Вторую премию — Валентина Сабельникова, автор проекта «От рассвета до заката», за распространение органического земледелия. Первая премия досталась Евгении Аратовський, автору проекта «Украина без мусора».
2017-й год. Третью премию получила Елена Мошул, автор проекта «Чистый Источник», за очистку и благоустройство притоков реки Днестр. Вторую премию — Нина Корнилова, автор проекта «Добротрав от Берегини», за создание устойчивых и долговечных фитокомпозиций с использованием лекарственных растений. Первую премию получила Ольга Рядченко, автор проекта «Отчаянные цветоводы», за восстановление биоразнообразия на приморских склонах Одессы. Проект получил приверженность не только украинского жюри, но и народную любовь во время онлайн-голосования в номинации «Приз зрительских симпатий» в Париже в 2017 году.
2018-й год. Третью премию получила Леся Найчук — за разработку и популяризацию настольной экологической игры «Еcobattle». Вторую премию — Ирина Скворцова, автор проекта «Подари цветок городу», за высадку на склонах Ингула и Южного Буга редких первоцветов, занесенных в Красную книгу Украины. Первую премию получила Богдана Гапоченко, автор проекта «Новая жизнь старых листьев», за утилизацию опавших листьев с помощью вермитехнологии.
На премию 2019 подали заявку авторы 19 проектов, из которых жюри отобрало тройку победителей. Ежегодно все полученные анкеты обрабатываются представителями Фонда Yves Rocher в Украине, из них отбирают 10 лучших. Далее они передаются на независимое оценивание членам национального жюри:
- Главный редактор журнала «Marie Claire» Константин Путиленко
- Главная редактор журнала «Elle» Соня Забуга
- Главная редактор журнала «Cosmopolitan» Александра Буринская
- Главная редактор журнала «Harper’s Bazaar» Анна Земскова
- Главная редактор журнала «Караван историй» Екатерина Светличная
- Главная редактор журнала «Единственная» Юлия Мелащенко
- Общественная деятельница, журналистка и совладелица пиар-агентства «Гресь Тодорчук» Ярослава Гресь
- Директор Yves Rocher Украины Анна Запталова
В своей работе они руководствуются четкими критериями оценки Экопроект, определяя:
- Влияние проекта на улучшение окружающей среды (решение экологической проблемы);
- Практическая польза и социальная важность проекта для Украины;
- Качество связи с местностью и партнерства с локальными организациями;
- Целесообразность и эффективность вложения финансовой дотации Фонда;
- Мотивация и обязательства кандидата;
- Оригинальность / Инновационность проекта;
- «Возраст» проекта и перспективы его развития.
Нынешними победителями Премии «Земля Женщин» стали женщины, чьи проекты были признаны жюри наиболее перспективными для защиты окружающей среды и биоразнообразия в Украине.
Третья премия и грант в размере 2000 евро получила Анна Уварова и ее проект «Благотворительный магазин «Ласка». Его цель — создание удобной и прозрачной системы сбора, сортировки и продления жизненного цикла предметов одежды, обуви и аксессуаров. В перспективе это поможет решить проблему накопления в столице текстильного мусора, приучить киевлян к сознательному потреблению и реализовать общественно важные социальные, экологические и благотворительные инициативы.
Второй премию и грант 3000 евро получила Наталья Гасюк и ее проект «Спасатели для природы». Цель проекта — сохранение природоохранных территорий и объектов в пределах Днестровского регионального ландшафтного парка и развитие экотуризма.
Первую премию и грант в размере 5000 евро получила Анна Прокаева и ее проект «Kharkiv Zero Waste: кампания за ресайклинг». Екохаб — это пространство, где проходит прием вторсырья, популяризация сортировки отходов, разумного потребления и жизни в стиле zero waste.
Поздравляем победителей! Вместе мы изменим мир к лучшему!
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Yanuska Kolosok