Хорошие новости от SHOPBOP: больше покупок — выше скидка!

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Итак, у меня 2 хорошие новости от моего любимого онлайн-магазина SHOPBOP.com: во-первых, раздел «Подарки» пополнился огромным количеством великолепных экземпляров на любой вкус и кошелёк.

Во-вторых, на сайте стартовала предновогодняя распродажа, уверена, не последняя в этом году, но лучше не рисковать и купить давние товары из списка любимого уже сегодня 😉

Я сегодня заказала потрясающие зимние ботиночки (вот они сладкие), и как только придут, покажу в сториз, так что подписывайтесь тут и будет вам моё счастливое лицо 👩🏼‍💻

Акция активируется при вводе кода MORE17 при оформлении заказа и действует до конца дня 26 ноября. Суть акции заключается в том, что она с растущей скидкой (все детали акции читайте по ссылке):

при заказе на $200 скидка составит 20%;

при заказе на $500 — 25%

при заказе на $800 — 30%

Кстати, именно сейчас очен удачное время для выбора новогодних подарков для него, для неё, и даже для детей 😉 Я, например, очень люблю рассматривать раздел товаров для дома, часто добавляю что-то в избранное на подарок себе или по случаю. Кстати, именно в этом разделе я уже нашла для нас настенный календарь Rifle Paper Co на будущий год.

Из проверенного настоятельно рекомендую обзавестись вам красивейшим платьем Yumi Kim, в котором вы будете королевой любого корпоратива, и стильными резиновыми сапогами Jeffrey Campbell, в которых я провела половину прошлой слякотной зимы

В Украину разрешён заказ товара на сумму 150 Евро из одного магазина за один раз! При превышении этого лимита, вам придётся уплатить 44% налога на часть, превышающую 150 Евро.