Всего 3 дня! Дополнительная скидка -25% на избранные товары на SHOPBOP

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Несмотря на то, что у нас за окном весной и не пахнет, я предлагаю подготовиться и всё равно встретить её во всеоружии. Пусть даже в мае, если понадобится 😂В этом меня поддерживает и онлайн-магазин SHOPBOP, который предоставляет дополнительную скидку -25% на избранные товары. Акция продлится с 20 по 22 марта, а для получения скидки необходимо будет ввести код SOEXTRA в корзине.

Обычно я всегда знаю, чем хочу пополнить свой гардероб, мой список «favorites» буквально ломится от желаний, потому частенько я захожу просто, чтобы его пересмотреть и почистить… но чаще всего всё заканчивается добавлением новых хотелок 🙈

Пока бродила по сайту, увидела какую крутую подборку весенних обновок сделали стилисты сайта, тут и фото, и классные живые картинки — смотришь и сразу всё хочется. Я уже даже начала присматривать купальники для будущего сезона, ассортимент которых постоянно пополняется. Чтобы не пропустить свежие поступления, следите разделом «Новинки«. А также для меня лично очень полезный раздел «Снова в продаже«, в котором можно встретить вещи, которые казалось бы ты уже упустил!

А пока я писала этот пост, в почту пришло сообщение о «вкусной» коллекции FURLA, и подборка трендовых соломенных сумочек на любой вкус. В случае, если вам нужна сумочка побольше, то есть — чемодан, для вас тоже есть хороший выбор. Кстати, если вы действительно планируете путешествия, то и тут о вас позаботились и подготовили специальную подборку 🌴

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