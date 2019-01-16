Весенние коллекции макияжа 2019: Dior, Guerlain, Givenchy, Lancome, YSL, Clarins, Chanel

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Сегодня с собрала для вас весенние коллекции макияжа — мои самые любимые в году! И пусть я за ними никогда не охочусь в магазинах, рассматривать картинки и представлять, чем бы я делала макияж из всего этого буйства красок, всегда приятно! К слову, пусть я никогда не подстерегаю новинки за углом косметических магазинов, так или иначе мне всегда удаётся купить что-то красивое и лимитированное. Бьюти-судьба, не иначе ✨

Ниже кратко пробежимся по коллекциям, а в комментариях расскажите, что вам приглянулось 😉

Начну с настоящей конфетки — коллекции макияжа Dior Loli Glow, которая «вкусная» как оттенками, так и оформлением! Промо-фото по традиции вызывают желание купить всё! В коллекцию войдут: два оттенка палеток Dior 5 Couleures Eyeshadow Palette; жидкая подводка-фломастер Dior Matte Pastel Eyeliner в 3 оттенках; губная помада Dior Double Rouge в 4 оттенках; румяна Dior Blush; бальзам для губ Dior Addict Lip Glow в 7 оттенках; блеск-максимайзер Dior Lip Maximizer в 7 оттенках и лак для ногтей Dior Vernis в 4 оттенках.

Коллекция Guerlain Morning Love не менее нежная, но по масштабам не сравнится с предыдущей. Эта коллекция состоит из трёх видов продуктов: голографического хайлайтера с двумя сочетаниями оттенков Guerlain Highlighter Duo, палетки для глаз и бровей Guerlain Eye and Brow Palette, и пяти оттенков помады Guerlain KissKiss Lipsticks. Больше об этой нежной коллекции можно узнать на сайте Guerlain.

А вот коллекция Givenchy The Power of Color наоборот яркая и сочная, что понятно из названия. Подробнее о коллекции можно читайте на сайте Givenchybeauty, а я покажу, на что можно положить глаз. Лимитированная палетка Givenchy Prism Blush в двух оттенках в розовой или оранжевой гаме; лимитированный двойной лайнер с тенями и подводкой Dual Liner в двух оттенках; помада Le Rouge Lipstick; бальзам Le Rouge Perfetto Lip Balm; лак для ногтей Le Vernis.

Новинками из весенней коллекции Lancome частично можно полюбоваться в Instagram бренда, например, мраморными бальзамами L’Absolu Tône-Up Balm или проявляющимся тинтом L’Absolu Tône-Up Tint. Также нас ожидают румяна в виде букв, палетка теней с шиммерными и матовыми оттенками, 2 новых оттенка кремовых румян в стике и лаки для ногтей.

Коллекция YSL поддерживает общую весеннюю розовую гамму, но обрела новое оформление футляров — я обожаю, когда лимитированные средства из коллекции меняют свой облик. Палетка YSL Shimmer Rush состоит из 4х оттенков для глаз и 2х для губ. Палетка для лица YSL Face Palette состоит из трёх оттенков, которые при смешивании дают разный эффект, но лично меня интересует одно: светлая часть сияющая, как хайлайтер, или матовая? Также появится два новых оттенка помад Rouge Volupte и два оттенка Volupte Tint-in-Oil. Для глаз два оттенка подводки Liquid Couture Eyeliner и три оттенка лака для ногтей Lacque Couture. Интересно, много ли из нас до сих пор пользуются обычными лаками для ногтей? Я уже более трёх лет на гель-лаке, а вы?

Коллекция Clarins Selfie Ready также порадовала новым оформлением: лимитированная палетка с оттенками для бровей и век украшена кокетливым «живым» изображением подмигивающего глаза. Праймер для лица в универсальном оттенке Instant Poreless Primer на гелево-кремовой основе скрывает поры, делает лицо более холёным. Два оттенка стиков 2-в-1 с хайлайтером и румяна Glow 2 Go Duo Stick придадут лицу свежесть и сияние. Теперь можно делать селфи!

Сияющие веки на показе Chanel и яркие неоновые губы меня покорили, чего не могу сказать про ресницы, склеенные в три 😂 Палетка Chanel Les 9 Ombres Eyeshadow Palette из 9 оттенков заинтересовала. Подсвечивающий стик Baume Essentiel можно использовать в качестве хайлайтера и он представлен в двух оттенках. Три оттенка помады Rouge Allure Velvet и два оттенка Rouge Allure Liquid Powder Matte для создания нюдового или неонового макияжа, и лак для ногтей. Больше о коллекции Chanel можно узнать на официальном сайте.

Источник chicprofile.com, pamper.my, beautyalmanac.com, at_cosme, androsy_tkj