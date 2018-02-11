В чём встречать весну: модный свитер 2018

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Я вообще не фанат осенне-зимнего периода и откровенно страдаю всё время с наступлением холодов. Единственное, что меня греет морально и физически — тёплые уютные свитеры. Я люблю тот момент, когда лёгкий свитер можно носить с кожанкой или объёмный кардиган надевать поверх блузки в качестве верхней одежды. А не когда ты капустка в пяти кофтах 🙈

Потому сегодня хочу рассказать о тех актуальных свитерах, в которых можно встретить весну, чтобы чувствовать себя тепло и красиво.

Одним из вечных трендов является oversize. Под ним можно легко скрыть то, что вы собираетесь сбросить к пляжному сезону 😂 Свитер Free People из моего вишлиста нежного оттенка увядшей розы и с лентой на спине, лавандовый свитер в свободном стиле Moon River, или свитер из текструтированного трикотажа Free People будут отлично сочетаться с джеггинсами и грубыми ботинками, либо в комплекте с более изысканным низом.

Почти свитером-оверсайз можно назвать платья-свитеры, которые сами по себе являются полноценным нарядом, но могут быть также скомбинированы с кожаными легинсами, если фасон позволяет. Прекрасный вариант есть у Madewell, BB Dakota, Scotch & Soda/Maison Scotch, и очень интересный вариант комбинированного платья-свитера с рубашкой у English Factory.

Если вы не мёрзнете, то обратите внимание на свитеры с открытыми плечами, например, трикотажный свитер After Market, свитер с открытыми плечами и оборками BB Dakota, удлинённый свитер Moon River. Все они выглядят женственно и будут также прекрасно сочетаться с топами в бельевом стиле или бралетами на широких кружевных шлейках.

Для таких же морозоустойчивых предусмотрели укороченные модели, но, уверена, бабушка бы не одобрила такой наряд 🙈 Тем не менее, они будут здорово смотреться в компании с юбками и брюками на высокой талии. Например, свитер с сеткой Endless Rose, или нежный от For Love & Lemons, и необязательно шерстяной, как у Samantha Pleet из хлопка и льна.

Свитеры-водолазки не только согреют вас без лишних объёмов, но также хорошо будут смотреться с сарафанами. Например, я комбинирую джинсовый сарафан, который летом ношу с лёгкой футболкой, и тонкую, но тёплую шерстяную водолазку, что позволяет мне не мёрзнуть, но и не отказываться от любимого сарафана в холода. Такие водолазки есть у Vince, Madewell, Theory.

Классным решением является комбинированные рубашки со свитерами, их можно смело носить в офис, они выглядят гораздо интереснее и, что немаловажно, вам всё же не надо натягивать свитер на рубашку, и ничего не помнётся и не скатается. Отличный вариант можно найти у Madewell, Feel the Piece, Bailey44 и других.

Полный ассортимент свитеров и вязаных изделий можно посмотреть по ссылке, а я уже жду весну, чтобы носить свой изумрудный кардиган 😻

Публикация от Liza Krasnova (@totallyblond) Июн 2, 2017 в 11:33 PDT