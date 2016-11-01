01/11/2016
totallyblond
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Уход за кожей в осенне-зимний период. 8 золотых правил

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Всё, понеслась! Включили батареи в домах, пронизывающий ветер на улице, обогреватели в офисах, а службу спасения нашей кожи в осенне-зимний период не включил. Потому сегодня все вместе становимся на защиту нашей красоты, а несложные советы помогут выглядеть всегда прекрасно и свежо вне зависимости от погодных условий 😉

  1. Пейте воду. Не чай, кофе и прочие горячие напитки, чтобы согреться. Пейте чистую воду, даже если не лезет, через немогу, но выпивайте хотя бы 6 стаканов воды в день. Это поможет сохранить кожу эластичной и насытит ваш организм нужной влагой, которую вы стремительно теряете в иссушающих помещениях!
  2. Умываться и мыть руки нужно тёплой водой, даже если сильно замёрзли, ведь горячая вода неблагоприятно влияет на кожу и заставляет её шелушиться;
  3. Наносите дневной крем хотя бы за полчаса до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться;
  4. Используйте мягкий скраб или пилинг пару раз в неделю. Можете ввести в ваш уход кислоты, так как с ноября по март самое лучшее время для подобного рода процедур;
  5. Умывайтесь не сразу после прогулки, а спустя некоторое время, так как резкие перепады температуры ещё больше иссушат кожу;
  6. В уходе за кожей первым и самым главным правилом является использование косметических средств, специально подобранных для вашего типа кожи, но также помните о том, что со сменой сезонов кожа также может меняться и нуждаться в дополнительном уходе;
  7. Вне зависимости от времени года используйте косметические средства с солнцезащитными фильтрами, они позволяют уменьшить вредное воздействие солнечных лучей, которое ускоряет процесс старения;
  8. Кожа вокруг глаз в десять раз тоньше кожи лица в других местах, потому используйте специальные средства для снятия макияжа с глаз. Да и в общем было бы благоприятнее перейти на более масляные и питательные средства для демакияжа, например, гидрофильное масло, молочко или двухфазные средства, если вы используете водостойкий макияж.

Обновить сезонный уход, а также побаловать свою кожу вы можете уже сейчас, ведь до 30 ноября в интернет-магазине и в сети магазинов BROCARD и Bonjour действует скидка -30% на средства по уходу за кожей и волосами. Кроме того, до 15 ноября на letu.ua действуют специальные цены на продукты по уходу за кожей лица и тела марки PAYOT, а именно питательный смягчающий крем для рук можно приобрести за 280 грн., омолаживающую эмульсию для мужчин — за 499 грн., а матирующую мицеллярную воду — за 390 грн. Подробнее об акции читайте тут.

Также до 17 ноября действуют специальные цены на продукты по уходу за кожей лица марки MATIS. Например, двухфазный лосьон для снятия водостойкого макияжа с глаз и губ теперь можно приобрести за 339 грн., а крем против первых признаков старения для нормальной и сухой кожи — по цене 989 грн. Об акции подробнее читайте по ссылке.

А какие ваши секреты ухода за кожей осенью и зимой? 😉

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  • Yanuska Najdenova

    А я встряла в акцию Ив Роше, благодаря инфе, которую выложила в инсте Диана.
    Попробовала два вида кремов, для кожи 25+ и для комби.
    Сижу, думаю что купить, так как и то и другое понравилось. Не на 100%, так как та серия, что для комби кожи- все равно не матирует, и я блестю уже через час после нанесения крема, а это бесит жутко.
    Но! Кожа не ругается, не краснеет и не чешется, а для меня это уже показатель. И если верить всему, что они там пишут и льют в уши- это прям супер крема.
    Пробовала и уход от Ла роша и Урьяжа, все равно блестю, это честно говооря на 31м году жизни выматывает, но а что делать…..

    • http://totallyblond.com totallyblond

      Я когда-то пользовалась матирующим кремом и блестела так, что могла бы маяком на пирсе подрабатывать. А потом мне косметолог сказала, что мне крем не подходит, сильно сушит, во кожа и старается втройне, чтобы с ним побороться и дала какой-то гадкий жирный крем, который впитывался через 10 минут и был матовым! Короче, такая вот магия)) Я щас пользуюсь мужским кремом после бритья от Килс, простите, конечно, но он на алоэ сделан, вместо воды там сок алоэ и какой же он крутой!

      • Yanuska Najdenova

        ааа, знаю знаю, у нас минька его была. Даже мужу понравилось)
        Про крем и блеск я слыхала. Но у нас в колхозе даже трихолога нормального нет, не говоря уже о косметологах. Перерыла, перечитала форумы..нету блин.
        Повод ехать до столыци))

        • http://totallyblond.com totallyblond

          Да и у нас тут тоже полно непонятно кого)))