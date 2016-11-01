Уход за кожей в осенне-зимний период. 8 золотых правил

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Всё, понеслась! Включили батареи в домах, пронизывающий ветер на улице, обогреватели в офисах, а службу спасения нашей кожи в осенне-зимний период не включил. Потому сегодня все вместе становимся на защиту нашей красоты, а несложные советы помогут выглядеть всегда прекрасно и свежо вне зависимости от погодных условий 😉

Пейте воду. Не чай, кофе и прочие горячие напитки, чтобы согреться. Пейте чистую воду, даже если не лезет, через немогу, но выпивайте хотя бы 6 стаканов воды в день. Это поможет сохранить кожу эластичной и насытит ваш организм нужной влагой, которую вы стремительно теряете в иссушающих помещениях! Умываться и мыть руки нужно тёплой водой, даже если сильно замёрзли, ведь горячая вода неблагоприятно влияет на кожу и заставляет её шелушиться; Наносите дневной крем хотя бы за полчаса до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться; Используйте мягкий скраб или пилинг пару раз в неделю. Можете ввести в ваш уход кислоты, так как с ноября по март самое лучшее время для подобного рода процедур; Умывайтесь не сразу после прогулки, а спустя некоторое время, так как резкие перепады температуры ещё больше иссушат кожу; В уходе за кожей первым и самым главным правилом является использование косметических средств, специально подобранных для вашего типа кожи, но также помните о том, что со сменой сезонов кожа также может меняться и нуждаться в дополнительном уходе; Вне зависимости от времени года используйте косметические средства с солнцезащитными фильтрами, они позволяют уменьшить вредное воздействие солнечных лучей, которое ускоряет процесс старения; Кожа вокруг глаз в десять раз тоньше кожи лица в других местах, потому используйте специальные средства для снятия макияжа с глаз. Да и в общем было бы благоприятнее перейти на более масляные и питательные средства для демакияжа, например, гидрофильное масло, молочко или двухфазные средства, если вы используете водостойкий макияж.

Обновить сезонный уход, а также побаловать свою кожу вы можете уже сейчас, ведь до 30 ноября в интернет-магазине и в сети магазинов BROCARD и Bonjour действует скидка -30% на средства по уходу за кожей и волосами. Кроме того, до 15 ноября на letu.ua действуют специальные цены на продукты по уходу за кожей лица и тела марки PAYOT, а именно питательный смягчающий крем для рук можно приобрести за 280 грн., омолаживающую эмульсию для мужчин — за 499 грн., а матирующую мицеллярную воду — за 390 грн. Подробнее об акции читайте тут.

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А какие ваши секреты ухода за кожей осенью и зимой? 😉