Тренды осень-зима 2016-2017. Модные цвета, ткани, фактуры, обувь и аксессуары

0 0 0 0 Поделиться

Уверена, что хотя бы раз, рассматривая статьи о трендах, вы задумывались над тем, где найти ту или иную понравившуюся вещь, кроме как на картинках с подиумов. Я решила эту незадачу для себя и вас: составила список актуальных вещей и отправиться на разведку по магазинам.

Чтобы облегчить задачу, я пошла в торговый центр, где собраны сразу все магазины под одной крышей. Мой выбор пал на ТРЦ Ocean Plaza, потому что там большой ассортимент, представлены марки, которых больше нет нигде, а также есть мой любимый Mango, который просто нереальных размеров, и, кажется, он самый большой в Украине.

Пройдусь по основным трендам. И так. Богемный стиль, любимый многими этим летом, перекочевал и в новый сезон. Что в общем, очень даже объяснимо и носибельно. Например, лёгкие летящие платья можно «укутать» в тёплое пальто или сочетать со свитерами, тем самым комбинируя фактуры. Даже невесомый летний сарафан в пол можно обыграть по-зимнему, надев поверх свободный свитер крупной вязки, выделив линию талии тонким ремешком.

Длинные свободные пальто, словно снятые с мужского плеча, согреют не только хрупких моделей с модных показов, но и послужат «рабочими лошадками» любой жительнице мегаполиса. А яркие оттенки не оставят незамеченной в толпе. Подходящий крой я нашла у Maje, ещё и в сочетании с красивым цветом!Но выбирайте модели свободные на вас, а не такие, чтобы вы в них «тонули», ведь грань между свободным кроем и просто неправильным размером, очень тонкая.

Спортивный шик всё ещё актуален, ведь не все готовы порхать в шифоновых платьях. Именно наличие нескольких актуальных стилей позволит вам выбрать что-то по-настоящему своё. И даже в стенах одного магазина вы увидите платье в пол наряду с кедами и бомбером, или, например, шелковый топ, расшитый пайетками и рваные джинсы на соседних манекенах. Для наглядности продемонстрирую вам три разных look’а, собранных в магазине Mango.

Среди тканей преобладает бархат. И это совершенно объяснимо, ведь что может выглядеть ещё более роскошно и уютно одновременно. Выбирайте глубокие насыщенные цвета для более холодного времени или выхода в свет, они выглядят дорого и «делают» весь образ. А вот платья из светлого бархата можно смело сочетать со спортивными элементами и носить тёплыми осенними днями.

Металлизированные ткани также остались с нами. Смело можете продолжать носить вещи из летнего сезона, обыгрывая их с более тёплыми предметами гардероба, например, именно так я сочетала вещи из новой коллекции в Silvian Heach. Но учтите, что выбирая такие вещи, вы будете вынуждены отказаться от ярких аксессуаров, ведь такие вещи уже самодостаточны и дополнительные украшения могут просто перегрузить весь образ. Самыми популярными являются оттенки серебра и золота, но подбирайте их, отталкиваясь от своего цветотипа, чтобы не «потеряться» на фоне наряда.

Естественно, с приходом холодов наш гардероб меняется и в цветовом аспекте. Этой осенью он в основной массе наполнен вещами приглушённых оттенков. Холодный синий и голубой, словно льдинки, деликатный жемчужно-серый и кофе с молоком, а наряду с ним сочный зелёный и пламенеющий красный. Палитру из основных 10 оттенков можно найти на сайте Института цвета Pantone, а также в избытке на подиумах модных показов:

Riverside – Pantone 17-4028

Airy Blue – Pantone 14-4122

Sharkskin – Pantone 17-3914

Aurora Red – Pantone 18-1550

Warm Taupe – Pantone 16-1318

Dusty Cedar – Pantone 18-1630

Lush Meadow – Pantone 18-5845

Spicy Mustard – Pantone 14-0952

Potter’s Clay – Pantone 18-1340

Bodacious – Pantone 17-3240

Все они превосходно сочетаются друг с другом , а также выглядят очень самодостаточно в моно-варианте. И даже в спортивном магазине Puma вы сможете без труда найти кроссовки или толстовку модных оттенков.

Если говорить об обуви, то так называемые block heels возглавляют список обувных трендов сезона. Это устойчивый каблук, расположенный под пяткой, что повышает удобство при хотьбе и снижает нагрузку на ноги. Очень гуманный тренд, намой взгляд. Такой каблук здорово смотрится, как на классических туфлях, так и на высоких сапогах.

Также популярна обувь с животными принтами и текстурами, а также с металлизированным напылением. Если любите заметную обувь, выбирайте варианты из комбинированной кожи или с необычным каблуком, на котором в этом сезоне делают особый акцент. Любительницам классики будет приятно узнать, что острый носок также в тренде. Все эти модели вы без труда найдёте на полках в Helen Marlen.

Сумки выбираем геометрической формы, например, ультрамодные сумки-сундуки, которые, кстати, весьма практичны из-за своей вместительности, также обратите внимание на сумку-пакет или сумку-мешок.

Если не хотите экспериментировать с формой, то можете попробовать актуальные принты, например, популярный геометрический узор, а также анималистические расцветки. Всё ещё с нами сумки на длинных цепочках, а лучше сразу нескольких. Либо же можете погреться о меховые сумки, которым в этом сезоне дизайнеры предрекают большую популярность. Самый большой выбор сумок всех цветов, форм и фактур представлен в Parfois.

Если мы говорим об украшениях, то и тут мода на геометрию и металлик никуда не ушла. Всё ещё в тренде чокеры, но они из тонких шелковых лент превратились в массивные металлические «ошейники», а лучше даже, с камнями. Камни лучше выбирать необработанные, это придаёт особый шик всему изделию. Цепи и крупные кристаллы также в тренде, наравне с внушительными подвесками и объёмными браслетами. Крупные кольца, украшения, вдохновлённые флорой и фауной, жемчуг, а также богемные кисточки – обращайте внимание на эти варианты.

И покажу ещё немного актуальных образов и просто хороших вещей, возможно, вы искали именно что-то из них 😉 Вещи отобраны в магазинах Mango, Maje, Puma, Silvian Heach, Parfois и Helen Marlen.

Фото: Вика Святненко (смотрите на сайте)