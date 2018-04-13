Тренд весны 2018 — прозрачные аксессуары

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Погода в нашей полосе такая шутница: то у нас до 31 марта снег идёт, то за пару дней температура поднимается до +22 С° и все судорожно начинают доставать босоножки и лёгкие платья. А я говорила вам в прошлом посте, что сани сандалии надо готовить заранее. Если в прошлый раз вы не успели воспользоваться скидкой от SHOPBOP.com, то Шопинг-фортуна подготовила для вас ещё один шанс

До 14 апреля в онлайн-магазине SHOPBOP.com действует большая распродажа сезона, которая распространяется и на вещи из новых весенне-летних коллекций. Скидка возрастает в зависимости от суммы вашего заказа:

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А теперь перейдём к тематике нашего поста — прозрачности в одежде пришедшего сезона. Необязательно выставлять напоказ всё, достаточно сделать ставку на один из аксессуаров: обувь, сумку или украшения.

Но, признаться, прозрачна обувь чаще всего смотрится здорово, пока стоит на полке, стоит выйти в прозрачных лодочках на летнюю жару и весь флёр в миг улетучиться. Посмотреть на результат можно на многочисленных фотографиях светских хроник, где модницы и их ступни выглядят не так живописно. Другое дело, если вы выберете какие-то лёгкие шлёпки или модели с прозрачными элементами, чтобы ваша нога чувствовала себя комфортно. Также очень здорово смотрится обувь на прозрачном каблуке.

Относительно сумочек, тут нет никаких ограничений. Во-первых, это удобно, ведь вы с лёгкостью сможете увидеть, где что лежит в такой сумке. Во-вторых, содержимое тако сумочки сможет стать вашей изюминкой. Конечно, если она не забита фантиками от шоколадок и старыми мятыми чеками — такой аксессуар стоит держать в порядке. Очень мне приглянулся рюкзак Studio 33, который не только прозрачный, но и голографический, что тоже очень здорово!

Из того, что я очень хочу себе лично, отмечу прозрачный зонт Kate Spade, забавный козырёк SunnyLife для любителей арбузов, и сандалии Jeffrey Campbell грубого «кроя». У меня, кстати, есть уже несколько вещей подходящих под этот тренд, так что я могу считать себя подготовленной к грядущему сезону.