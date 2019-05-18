Тренд UGLY SHOES: супермодные кроссовки до $100

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Тренд в обуви, который до сих пор на пике популярности — Ugly Sneakers, массивные страшненькие кроссовки, как будто найденные в папином шкафу. Самыми «горячими» считаются Balenciaga Triple S за космическую тысячу долларов. Сегодня я отобрала бюджетные и не менее страшненькие, но также и парочку симпатичных, но в стиле, так что, милости прошу.