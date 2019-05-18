Тренд UGLY SHOES: супермодные кроссовки до $100
Тренд в обуви, который до сих пор на пике популярности — Ugly Sneakers, массивные страшненькие кроссовки, как будто найденные в папином шкафу. Самыми «горячими» считаются Balenciaga Triple S за космическую тысячу долларов. Сегодня я отобрала бюджетные и не менее страшненькие, но также и парочку симпатичных, но в стиле, так что, милости прошу.
- Кроссовки Fila Disruptor II Premium Repeat массивные, грубоватые, как раз такие, какие нужны. Доступны в множестве оттенков и комбинаций за $65 и дешевле. Белоснежные, белые, розовые, красные, и много других подходящих моделей (обратите внимание на модель
Ray Tracer, если Disruptor для вас черезчур);
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Бренд Champion подготовил классные оттенки в модели Eighteen: белые с персиковым (я их заказала и очень надеюсь, что угадала с размером), белые с лавандовым, комбинированные с облегчённой сеточкой;
- Jeffrey Campbell выпустили белоснежные кроссовки на липучке, как в нашем детстве, очень потешные;
- Также подходящие модели есть у Puma: Nova Girl Power, Thunder Rive Doite, Thunder Desert, но моё сердце ёкнуло при виде Puma RS-X Toys в красно-персиковом оттенке, они выглядят очень мило и как будто даже элегантно. Уверена, что, если они дождутся меня до распродажи, я их куплю. Именно потому они в конце этого списка, но технически они вообще вне списка, ведь стоят $110.