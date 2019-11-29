То самое платье!

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Любите ли вы платья, как люблю их я? Не буду лукавить, моя любовь к платьям формировалась годами, потому что лет до 20, а может и больше, я вообще была человек-джинсы за редким исключением. А сейчас в магазине я в первую очередь обращаю внимание на юбки и платья, чему несказанно рада!

Именно потому подборка платьев на SHOPBOP.com вызвала у меня самые тёплые чувства и желание поделиться с вами. Тут вас ждёт выбор от милых платьев в цветочек и горошек, до коктейльных нарядов и из раздела «Дизайнерский бутик» 👗Если вы приглашены на какое пиршество, для вас есть даже отдельный раздел на сайте, где вы найдёте подходящие наряды на торжество, а к ним и обувь и сумочку.

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