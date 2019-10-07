Тестирую сыворотки The Ordinary: Marine Hyaluronics, Matrixyl 10% + HA и Niacinamide 10% + Zinc 1%. Отзыв

0 0 0 0 Поделиться

Когда весь мир уже давно попробовал и восхвалил бренд The Ordinary, я только начала знакомство с ним! Реально, одной из причин было то, что мне было стрёмно заказывать онлайн, потому что посылки на моей почте откровенно крадут, без зазрения совести, увы. А у «перекупщиков» я не покупаю косметику, потому ждала, когда появится «белый» представитель. Теперь Украине и Польше официально косметику The Ordinary можно купить на сайте cosibella.com.ua, это официальный представитель марки.

У меня нормальная кожа, с эпизодическими высыпаниями, она чувствительная во время смены сезонов, а акцент я делаю на увлажнении. По отзывам я выбрала 3 сыворотки, но не все они меня покорили, возможно, пока что, ведь я ещё на трети баночек — уж оооочень они экономично расходуются:

Моя самая любимая — сыворотка Marine Hyaluronics , в состав которой входят водоросли, аминокислоты и экзополисахариды, что в комплексе обеспечивает увлажнение и ощущение «глотка воды» для кожи. Сыворотка очень жидкая, льётся, как водичка, потому с непривычки можно переборщить с порцией. Наношу её похлопывающими движениями на ещё влажную после тоника кожу, она мгновенно впитывается, а потом обязательно закрываю кремом, иначе влага улетучится. После нет никаких ощущений, у сыворотки даже нет запаха, она просто как вода. Но какая-то волшебная вода. Цена вопроса: 220 грн. / 30 ml

На сайте пишут, что Marine Hyaluronics является альтернативой сыворотки Hyaluronic Acid 2% + B5, но я её не пробовала.

2. На втором месте у меня пептидная сыворотка Matrixyl 10% + HA, которая по ощущениям уже совершенно другая: тягучая, липкая, имеет запах «без запаха», а ещё после неё крем буквально «прилипает» к коже, потому важно его не растирать, а вжимать, чтобы не растягивать кожу. По утру кожа упругая, плотная и выглядит свежее. Сыворотка направлена на уменьшение видимости морщин и, надеюсь, я скоро увижу на себе этот эффект. Мне кажется, что из-за своей липкости, она немного больше расходуется, хотя всё равно очень медленно! Цена вопроса: 370 грн. / 30 ml

3. Сыворотка, от которой после восторженных отзывов я на полном серьёзе ждала всего и чуточку больше, но пока что оценила её меньше всего — Niacinamide 10% + Zinc 1%. По своим характеристиками она действительно многообещающая: заживление, уменьшение воспалений, себорегуляция, укрепление стенок сосудов, уменьшение следов постакне, выравнивание тона кожи, профилактика новых высыпаний и многое другое. По консистенции что-то среднее между двумя предыдущими, с тем же запахом «без запаха», но не так залипает на коже, хотя тоже имеет эту лёгкую «клейкость». Возможно, ей было недостаточно времени проявить себя, но пока что она у меня в конце списка, буду присматриваться дальше и уже после окончания флакона смогу высказать своё финальное впечатление.

Хотя, мои подписчицы с жирной и проблемной кожей, сказали, что на себе эффект заметили буквально сразу и любят эту сыворотку очень! Возможно, я не могу увидеть её «внешний» эффект, но, если она внутренне оздоравливает кожу и делает её крепче, я готова ждать. Цена вопроса: 190 грн. / 30 ml

Средства The Ordinary можно заказать на сайте cosibella.com.ua. А вы расскажите, пользовались чем-то у бренда, что нравится или разочаровало?

P.S. На фото картина, написанная моим дедушкой!