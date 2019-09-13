Срочно в номер! Скидка на обувь и аксессуары Michael Kors с доставкой по всему миру

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Получила письмо с рассылкой об акции и сразу пишу вам, что на SHOPBOP.com сейчас действует скидка 25% на избранные модели обуви и аксессуаров Michael Kors. Ладно, вру, сначала я сделала заказ, а потом написала вам, потому что понравившаяся пара была единственной и в моём размере. Нельзя было откладывать 😂

Весь акционный ассортимент можете посмотреть по ссылке, а мои новые босоножки, которые уже в пути ко мне, вот тут. Вообще у Миши неплохая обувь, сумки я ношу уже не вспомнить какой год, дизайн простой, лаконичный, часто «вдохновлённый» кем-то, и соотношение цена-качество меня не огорчает.

В мои фавориты обуви этой распродажи попали замшевые босоножки на танкетке, гладиаторы на плетеной подошве, классические балетки (похожие есть и в чёрном цвете) и шикарные лоуферы! Из раздела сумок тоже есть, что выбрать: кошельки, рюкзаки, клатчи. В общем, загляните, возможно вас там ждёт прекрасная обновка 😉