Солнечная серия Caudalie Suncare — лето, которое всегда рядом

0 0 0 0 Поделиться

Этим летом бренд Caudalie пополнил коллекцию Suncare парой новых продуктов: гелем для душа и лосьоном продлевающим загар, но максимальную актуальность они приобретают сейчас — когда небо серое, погода унылая и уже невероятно грустно, что лето кончилось, а впереди ещё полгода непогоды 🙈

⠀

Гель для душа Soleil Des Vignes с глубоким ароматом винограда и солнечными тёплыми нотами. У него есть сверхспособность: утром этот аромат пробуждает, а вечером — расслабляет. Мягкая очищающая основа не содержит мыла и состоит на 94% из ингредиентов природного происхождения. А увлажняющий лосьон для тела Tan Prolonging After-Sun Lotion питает и успокаивает, окутывает «классическим» ароматом Caudalie и делает кожу бархатистой и очень напитанной.

⠀

Средства Caudalie из солнечной коллекции не только заботятся о коже, но и защищают окружающую среду благодаря биоразлагаемым формулам, которые являются нетоксичными для морской экосистемы — будь то средства для загара или уход после солнечных ванн.