Скидки и акции на косметику на lookfantastic.ru

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Регулярно сайт lookfantastic.ru радует акциями, скидками и специальными предложениями. Обычно я делюсь этой информацией в своих соцсетях и на своём youtube-канале, но теперь буду рассказывать и тут

И так, что сейчас на повестке дня:

❤️Эксклюзивная скидка для подписчиков Instagram @lookfantastic_ru: подпишитесь на официальный аккаунт, отправьте личное сообщение в Директ и получите эксклюзивную скидку на заказ!

❤️ Скидка 25% на бренд NEOM с кодом RELAX25 до 30.09 по ссылке.

❤️ Скидка 20% на бренд Oskia с кодом OSK20 до 30.09 по ссылке.

❤️ Скидка 22% на бренд Filorga с кодом FILORGA22 до 30.09 по ссылке.

❤️Лимитированный Beauty Box lookfantastic x Rodial уже доступен к заказу и включает в себя 6 средств с Витамином С, которые помогут придать коже здоровое сияние. Весь ассортимент бренда Rodial по ссылке. Стоимость коробочки $69 (4,730 р.), а общая стоимость содержимого – 18,834 р. Заказать можно по ссылке. А при приобретении подписки на Beauty Box + lookfantastic x Rodial Limited Edition Beauty Box всего за 4,214 р (вместо 4,730 р) с кодом SUBSRODIAL по ссылке.

❤️В честь своего 5-летия lookfantastic запустил праздничную коробочкуlookfantastic Beauty Box Birthday Edition, которую уже можно приобрести по ссылке.