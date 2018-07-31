Sale time: Время окунуться в скидки

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Если вы недавно проходили по торговому центру, или хотя бы мимо торгового центра, то вы должны были заметить, что каждая витрина пестрит информацией о скидках. Именно сейчас можно стать владельцем прекрасных летних вещей, которые послужат вам в приходящей осенью и следующим (а может даже е одним) летом. Приобретать лучше базовые вещи или те, которые точно не выйдут из моды в ближайшие несколько месяцев.

Не обошли распродажи и онлайн-шопинг, ведь многие интернет магазины предлагают отличные скидки на вещи прошлых коллекций. А мой любимый SHOPBOP.com уже даже предлагает осенние предколлекции, если вы устали от жары и планируете гардероб заранее. Но об этом позже

Из моделей, на которые я положила глаз, и которые уже доступны со скидкой, особенно хочу отметить волшебный металлизированный двусторонний дождевик и слитный купальник, который своим изумительным декольте преобразит любую фигуру и отвлечёт внимание от имеющихся недостатков.

Сайт настолько заботится об удобстве вашего шопинга, что постоянно создаёт разнообразные полезные подборки, например, лучшие модели на летней распродаже, или подборка моделей с распродажи от редакторов, но мой самый любимый раздел — «Финальная распродажа«, где вещи остаются буквально в единичном экземпляре, потому на них действует максимальная скидка. Часто эти скидки ещё суммируются со специальными дополнительными скидками на сайте и тогда вообще песня! Я добавляю все интересующие меня вещи в избранное и почти охочусь за ними — в нужный момент поджидаю дополнительную скидку, хватаю вещь и бегу оформлять заказ в корзине 😂 Вот, например, простой пример: платье For Love & Lemons можно купить в 3 раза дешевле.

Я вообще перешла в большинстве на онлайн-шопинг, но очень хитренько — покупаю вещи только тех марок, размерную сетку которых хорошо выучила. Ведь зачем-то в fashion-мире существует сговор и вещи одного размера у разных брендов на мне смотрятся по-разному. И это печалька 🙊

Кстати, также можно удобно следить за свежими поступлениями в раздел «Распродажа» просто перейдя во вкладку Just Reduced Further!

Приятного шопинга!