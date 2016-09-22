Sale time: Специальные цены на продукты по уходу от PAYOT

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Спешу к вам с приятной новостью: до 18 октября в интернет-магазине letu.ua действуют специальные цены на продукты по уходу за кожей марки PAYOT. Теперь роликовый дезодорант-антиперспирант для мужчин теперь можно приобрести за 299 грн. (вместо 479 грн.); омолаживающую эмульсию для мужчин — по цене 499 грн. (вместо 1 099 грн.); а цена укрепляющего и подтягивающего средства Perform Lift сократилась почти вдвое и составит 999 грн. вместо 1 844 грн. Количество акционного товара ограничено, потому поспешите порадовать своего мужчину, ведь как известно, большую часть косметичек мужского населения пополняют именно девушки

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