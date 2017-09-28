Sale time: Событие сезона

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Пока я жду свою посылку с SHOPBOP.com, расскажу вам об активной акции, на которой я отхватила очаровательное платье по очаровательной цене. Речь идёт о платье Yumi Kim из кружева, которое обошлось мне в $103 вместо $215.

А теперь подробности. На SHOPBOP.com постоянно проходят всевозможные акции на отдельную категорию товаров, бренды или дополнительные скидки на раздел «Распродажа» (мой любимый вид скидок, кстати :)). Но есть и так называемые «главные» акции, в которых процент скидки зависит от суммы заказа, например, именно такая уже действует и закончится 1 октября в 7:00 утра по московскому времени.

Так, при сумме заказа до $500 вы получаете 20% скидки на свой заказ, а на заказ от $500 — 25%. Скидка действует при использовании кода EOTS17, который следует ввести при оформлении заказа.

Также в акции имеются некоторые ограничения, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке.

Помните, что в Украину без налогов и пошлин разрешён заказ товара на сумму не больше 150 Евро! Иначе вам при получении насчитают 44% налога на часть, превышающую 150 Евро.

На сайте уже есть подборка актуальных вещей к холодному сезону, нескучной верхней одежды, нарядов в деловом стиле, целый строй потрясающих сапог, и полный спектр вещей в актуальной осенней палитре.

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