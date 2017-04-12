Sale time: Скидка на всё! Самая важная акция SHOPBOP.com и East Dane

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Настало время самой большой и важной акции года в моём любимом интернет-магазине SHOPBOP.com, где я покупаю самые красивые сумочки в мире и много чего ещё. Кроме того, акция распространяется и на мужскую версию сайта — East Dane. А теперь подробнее об условиях и тех вещах, на которые я обратила внимание 😉

Акция заключается в том, что при покупке до $500 вы получите скидку 20% на весь ваш заказ, а при покупке свыше $500, ваша скидка увеличится до 25%. Акция продлится до 17 апреля. Для получения скидки введите код Event17 в корзине и скидка будет начислена на общую сумму заказа. Имеются исключения в виде некоторых брендов и моделей, подробнее о которых вы можете узнать по ссылке.

Однозначно стоит обратить внимание на сумочки Rebecca Minkoff, которые покорили моё сердце давно, как и многих мировых fashionista. Нежнейшие по ощущениям и настроению брюки в цветочный принт от re:named станут изюминкой вашего летнего образа, уж мне поверьте, я из них уже не вылезаю 😂 Если вас ожидает отдых н майские праздники или в ближайшем будущем, без платья Free People вам тоже не обойтись, оно очень арррр, что подтверждаю этим фото. Вообще бренд Free People создаёт расслабленные, но не лишённые изюминки вещи, которые буквально пачками попадают в мой список желаний!

Публикация от Lizka Krasnova (@totallyblond) Фев 18 2017 в 1:22 PS

До глубины души люблю аксессуары для дома Jonathan Adler, а в частности уже второй раз покупаю эту чашку, потому что, прожив неделю без неё (когда первая разбилась), я поняла, что есть дорогие вещи, которые стоят своих денег, потому что они дороги моему сердцу.

Кстати, пришла пора подготовки к летнему сезону, так что раздел пляжной моды вам в помощь, а особенно подчеркну надобность приобретения такого купальника Ella Moss 😉

Публикация от Lizka Krasnova (@totallyblond) Июл 14 2016 в 6:01 PDT

Ну как, приглянулось вам что-то и готовите ли вы уже себя и свой гардероб к летнему сезону?