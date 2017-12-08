Sale time: Скидка 40% на ВСЁ на Letu.ua и в сети BROCARD

Стартовала, пожалуй, самая долгожданная акция украинского бьюти-шопинга — скидка 40% на всё в интернет-магазине Letu.ua и в сети BROCARD! Акция продлится с 8 до 24 декабря, а это прекрасная возможность приобрести новогодние подарки для себя и близких.

В акции принимает участие более 10 тысяч наименований товаров, потому плотненько покушайте перед шопингом и запаситесь терпением, чтобы стойко вынести этот марафон. Я, например, люблю всё посмотреть и потрогать перед покупкой, а если вы любитель онлайн-шопинга, то смело заходите на сайт letu.ua и выбирайте всё сидя на диване и поедая булочку 😉

Советую заглянуть в раздел «Наборы«, где представлены разнообразные подарочные наборы на любой вкус и бюджет. В акции также действуют исключения и специальные правила, ознакомиться с которыми можно по ссылке.