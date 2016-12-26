Sale time: Сразу три новогодние акции SHOPBOP.com

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Прежде чем перейти в новый год, нужно обязательно совершить покупку в этом и тогда в новом году в вашу дверь позвонит курьер и первым порог переступит мужчина, что, кстати, весьма хорошая примета! 😉

Это я всё к тому, что на SHOPBOP.com стартовали три акции, последние в этом году. Уже точно-точно последние 😀

Скидка 25% на избранные модели нижнего белья Calvin Klein по ссылке пижамку подарочный комплект комплект невидимого белья безумное нижнее бельё уже работает и будет действительна до конца 2 января 2017 года. Весь акционный ассортимент можно посмотреть, а от себя советую обратить внимание наи просто, которым также изобилует марка, кроме всем известных спортивных бра 😉 Распродажа Дополнительная скидка 25% на весь раздел «» со специальным кодом TREATYOURSELF продлится с 26 декабря до утра 29 декабря (но лучше не тянуть с покупками, на таких распродажах всё буквально улетает ;)) И обратите внимание в раздел « Новые добавления к скидкам

Всё, сообщила вам обо всём важном, теперь можно со спокойной душой в новый год 😉 Отличного вам шопинга и прекрасного нового года!