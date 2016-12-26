Sale time: Сразу три новогодние акции SHOPBOP.com
Прежде чем перейти в новый год, нужно обязательно совершить покупку в этом и тогда в новом году в вашу дверь позвонит курьер и первым порог переступит мужчина, что, кстати, весьма хорошая примета! 😉
Это я всё к тому, что на SHOPBOP.com стартовали три акции, последние в этом году. Уже точно-точно последние 😀
- Скидка 25% на избранные модели нижнего белья Calvin Klein уже работает и будет действительна до конца 2 января 2017 года. Весь акционный ассортимент можно посмотреть по ссылке, а от себя советую обратить внимание на пижамку, подарочный комплект, комплект невидимого белья и просто безумное нижнее бельё, которым также изобилует марка, кроме всем известных спортивных бра 😉
- Дополнительная скидка 25% на весь раздел «Распродажа» со специальным кодом TREATYOURSELF продлится с 26 декабря до утра 29 декабря (но лучше не тянуть с покупками, на таких распродажах всё буквально улетает ;))
- И обратите внимание в раздел «Новые добавления к скидкам«, где ежедневно обновляется ассортимент новыми предложениями.
Всё, сообщила вам обо всём важном, теперь можно со спокойной душой в новый год 😉 Отличного вам шопинга и прекрасного нового года!
-
http://mosaictrends.blogspot.com/ Наталия Годунова
-
http://totallyblond.com totallyblond
-
-
Mary Fairy
-
http://totallyblond.com totallyblond
-
-
Olga Bodnar
-
http://totallyblond.com totallyblond
-
-
Dasha
-
http://totallyblond.com totallyblond
-