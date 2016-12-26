26/12/2016
totallyblond
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Sale time: Сразу три новогодние акции SHOPBOP.com

sale
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Прежде чем перейти в новый год, нужно обязательно совершить покупку в этом и тогда в новом году в вашу дверь позвонит курьер и первым порог переступит мужчина, что, кстати, весьма хорошая примета! 😉

Это я всё к тому, что на SHOPBOP.com стартовали три акции, последние в этом году. Уже точно-точно последние 😀

  1. Скидка 25% на избранные модели нижнего белья Calvin Klein уже работает и будет действительна до конца 2 января 2017 года. Весь акционный ассортимент можно посмотреть по ссылке, а от себя советую обратить внимание на пижамку, подарочный комплект, комплект невидимого белья и просто безумное нижнее бельё, которым также изобилует марка, кроме всем известных спортивных бра 😉
  2. Дополнительная скидка 25% на весь раздел «Распродажа» со специальным кодом  TREATYOURSELF продлится с 26 декабря до утра 29 декабря (но лучше не тянуть с покупками, на таких распродажах всё буквально улетает ;))
  3. И обратите внимание в раздел «Новые добавления к скидкам«, где ежедневно обновляется ассортимент новыми предложениями.

Всё, сообщила вам обо всём важном, теперь можно со спокойной душой в новый год 😉 Отличного вам шопинга и прекрасного нового года!

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  • http://mosaictrends.blogspot.com/ Наталия Годунова

    ух ты, пойду посмотрю чего там продают:))

    http://www.mosaictrends.com/

    • http://totallyblond.com totallyblond

      Там разное добро собирают) Что-то понравилось?

  • Mary Fairy

    Я уже посмотрела! Лиза, ты как всегда актуальна! очень положительный магазин!

    • http://totallyblond.com totallyblond

      Приятно слышать, всегда рада)

  • Olga Bodnar

    Клевый магаз!

    • http://totallyblond.com totallyblond

      он так активно пополняется ко всем прочему)

  • Dasha

    рискую прослыть бабой якой, но какой же это распродажа, где при цене за сумку в 1550 — скидка — 80 грн, даже меньше 10%. просто смешно!

    • http://totallyblond.com totallyblond

      Даша, скидки устанавливают дизайнеры, все смешки шлите в их сторону)