Sale time: Покупайте больше, экономьте больше с SHOPBOP.com

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Провожаем зиму прекрасной акцией “Покупайте больше, экономьте больше” от SHOPBOP.com, благодаря которой можно обновить свой гардероб с отличной скидкой! Суть акции состоит в том, что чем больше вы купили, тем больший процент скидки получите, а именно: при заказе от $200 ваша скидка составит 15% от суммы заказа, при $500 — 20%, и при покупке на $800 скидка достигнет 25%. Чтобы получить скидку, введите при оформлении заказа промо-код GOBIG17.

Акция длится до полудня 5 марта (по Москве). С деталями акции можно ознакомиться по ссылке. Одновременно акция пройдет также и в мужском магазине East Dane.

В акции участвуют все бренды и разделы сайта, включая Распродажу, куда я вам, как всегда, советую не забыть заглянут 😉 Например, там вы найдёте горячо любимую вами мою сумочку Kate Spade (модель Nora) в ярко-розовом и чёрном цветах, или стаканчик для коктейлей с озорной надписью 💍 Вообще из-под руки Kate Spade выходит масса прикольных вещей от блокнотов, то великолепных сумочек и туфель, так что милости прошу по ссылке в этот мир милашества и девочковости!

Как всегда великолепные новые модели появились у Rebecca Minkoff, которые соседствуют с классическими вариантами, которые мы все знаем и любим. Noir Jewelry изобилует вкусными колечками с клубникой, серьгами с арбузом и ананасами, которые ждут вас по ссылке.

Также вас ожидает подборка очаровательных розовых вещей, созданная стилистами SHOPBOP специально в честь весны! А если вы ищете вещи в трендовом бельевом стиле, то и тут вам облегчили поиск, собрав всё на одной странице. В общем, все самые стоящие тренды по мнению стилистов сайта ждут вас по ссылке, только аккуратно, некоторые дизайны очень экстравагантны 😎 А за вдохновением отправляйтесь в раздел LookBooks, с массой интересных идей.