Sale time: Отличная акция от The Body Shop 1+1=3

У меня отличные новости для жителей России, и даже целых две! Во-первых, вам повезло иметь сеть The Body Shop и наслаждаться ассортиментом этой прекрасной марки, а, во-вторых, до конца 9 августа только в онлайн-магазине TheBodyShop.ru действует отличная акция «1+1=3» на весь ассортимент!

Мне кажется, это аукцион невиданной щедрости, и я бы точно положила в корзину мой любимый потрясающий скраб для тела The Body Shop из серии Spa of the world French Grape Seed Scrub, вот он прям невообразимо идеальный! Также в моём топ-3 у бренда находится ночная восстанавливающая маска, ранее известная, как ночной крем из серии Oils of lifeIntensely Revitalizing Sleeping Cream (в чему этот ребрендинг, ху ноуз, хотя на баночки написано английским по чёрному «крем»). Также люблю серию с чайным деревом, для проблемной кожи могу смело рекомендовать, да и в летнюю жару хорошо освежает и очищает лицо от грязи городских будней.