Sale time! Начинаем год с шикарной распродажи

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Не ожидала, что буквально в первые дни нового года мой любимый SHOPBOP.com запустит крутую акцию, одну из моих любимых — акцию с дополнительными 25% скидки к разделу «Распродажа» с кодом HELLO2019. Признаюсь честно, я сначала сделала заказ, а потом бегом к вам, чтобы рассказать об этой новости. Потому поторопитесь 😉

Я начала готовиться к летнему сезону и заказала себе несколько обновок, самая крутая из которых — лодочки Sam Edelman Dorinda. Также я обожаю раздел «Финальная распродажа«, в котором скидка достигает максимального процента! Именно тут я нашла лёгкие шлёпанцы на лето в три раза дешевле первоначальной цены. Можно здорово «поживиться» и во вкладке с пляжной одеждой — хоть бери и покупай сразу билет на море!

В разделе «Дизайнерский бутик» можно обновить гардероб классными экземплярами по более дружелюбным ценам, чем обычно. Особенно в разделе с сумочками 😉 А ещё я просто не могу обойти стороной джинсовую куртку для собаки от DL1961, хотя у меня нет питомца.

Магазин понемногу наполняется летними вещами и их можно отслеживать во вкладке с новинками. От себя могу порекомендовать раздел с подарками и штучками для дома, там бывают замечательные вещицы!