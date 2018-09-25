Sale time: Драгоценные оттенки в осеннем гардеробе

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Ни для кого не секрет, что с приходом осени всё приобретает другую тональность: настроение, музыка в вашем iPod, цвет неба и облаков в нём, глубина и насыщенность оттенков в природе и в вашем гардеробе. О последнем и поговорим.

Во-первых, сегодня на SHOPBOP.com стартовала акция, которая продлится до 29 сентября. С использованием кода STOCKUP18 вы получите скидку, которая меняется с суммой вашего заказа:

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Во-вторых, ассортимент магазина пополнился огромным количеством новинок из коллекций нынешнего сезона, перед некоторым из них сложно устоять. Например, вещи драгоценных оттенков: изумрудных, рубиновых, сапфировых, ну, вы поняли 😁

Увидела и теперь не представляю эту осень без Dr. Martens 1460 Chrome сапфирового цвета. Я даже вижу их с лёгким летящим платьем в пол, огромный уютным свитером, почему-то именно в таком сочетании их рисует моё воображение!

Любители классики и элегантности не останутся равнодушными, когда увидят этих крошек Matiko на деревянном каблуке, которые украсят собой любой унылый серый день. Кстати, если вы практикуете смену обуви в офисе, то их сезон будет совершенно не ограничен календарём и нашими погодными условиями.

А ещё я бы обратила ваше внимание на сатиновые Badgley Mischka Vail Kitten Heel Pumps оттенка голубого топаза, для которых не нужен повод — они сами по себе уже и есть праздник!

В таких оттенках всегда выигрышно смотрятся коктейльные платья, они позволят вам выделиться в массе маленьких чёрных платьев, но остаться в тематике за счёт кроя. А очаровательные бантики на платьях C/Meo Collective или у Suncoo только добавят женственности.

В который раз на запищала мода в сторону звериного принта, леопард снова на пике, хотя в моей реальности он давно перешёл в разряд классики. Да, его можно легко опошлить и выглядеть, как хранительница очага в доисторической пещере, укутанная шкурами диких зверей. Но беспроигрышно и всегда уместно смотрится этот принт в аксессуарах. Только посмотрите на эти лодочки Sam Edelman!

Если сильно стесняетесь, начните с малого, например, резинки для волос, но лучше всё же хотя с ремня, он добавит образу изюминки, проверено 👌🏻

А для себя я выбрала рубашку Scotch & Soda/Maison Scotch классической расцветки и кроя, но на которую чихнул леопард 😂 Никак иначе этот разброд пятнышек я объяснить не могу, но выглядит здорово, не так ли!

Больше диких принтов смотрите по ссылке, надеюсь, этот позволит вам, как говорится go wild 😁