Sale time: Дополнительная скидка -30% на всю Распродажу в SHOPBOP.com

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Каждый раз радуюсь акция и скидкам на SHOPBOP.com, как в первый раз. Я уже более двух лет покупаю почти все свои вещи там, находя отличные варианты на супер-скидках! Потому всегда, сообщаю вам о новых интересных предложениях, ведь мне приятно не только купить какую-то обновку, но и поделиться информацией с вами. Разве не за этим все мы собрались? 😉

Так вот, сообщаю о том, что с сегодняшнего дня действует дополнительная скидка -30% на весь раздел «Распродажа«. При помощи специального кода EXTRA30 вы сможете получить дополнительную скидку, в результате чего максимальная скидка от оригинальной цены достигнет 65%. Акция завершиться рано утром 16 декабря, потому поспешите, классные вещи быстро разбирают. В разделе «Распродажа» находится более 9000 моделей одежды, обуви, сумок, и аксессуаров из осенне-зимних коллекций известных брендов.

Я, например, большой любитель прогуляться по разделу «Финальная распродажа«, где часто можно найти такие крутые вещи! Также обратите внимание на специальный праздничный раздел «Подарки«, где собраны интересные вещи по разным категориям, чтоб вам было проще что-то подобрать. А за вдохновением обратитесь в LookBooks, где собраны красивые съёмки и интересные сочетания.

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