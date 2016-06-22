Sale time: Дополнительная скидка -25% на всю распродажу на SHOPBOP.com

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SHOPBOP подготовил замечательную акцию: до 24 июня на сайте SHOPBOP.com пройдет акция -25% на весь раздел «Распродажа«, где уже есть скидка от 20% до 70%. Скидка действует только на те товары, которые уже находятся на сайте в разделе «Распродажа» и распространяется на все бренды, включая товары на распродаже в категории «Дизайнерский бутик». Чтобы получить дополнительную скидку, необходимо при оформлении заказа ввести промо-код акции 25EXTRA. Акция -25% на всю распродажу пройдет и на мужской версии сайта East Dane.

Хочу обратить ваше внимание на раздел «Скидка 70% — финальная распродажа«, где можно найти просто космически крутые вещи по космически низкой цене. Ещё и с дополнительной скидкой это получается почти бесплатно 😉 Например, где вы ещё найдёте идеальное вечернее платье от Rachel Zoe за 130 баксов, как не тут. Или платье Badgley Mischka Collection, в котором хоть под венец? Или идеальный летний шёлковый белый сарафан? Про кружевное платье в пол я вообще молчу… Ладно, покажу вам ещё коктейльное платье в пайетках и пойду на шопинг, а то сдала вам все точки, самой ничего не останется 😀 Приятного шопинга!