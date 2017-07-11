Sale time: Экстра скидка 25% к распродаже Дизайнерского бутика на SHOPBOP.com

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Так забавно, вчера я вернулась из поездки, а мой чемодан — нет. А сегодня в моём любимом онлайн-магазине SHOPBOP.com стартовала акция +25% к скидке в разделе «Распродажа» дизайнерского бутика. Прям как знали 🙈

Акция длится недолго, она завершится рано утром 13 июля, потому поспешите и для получения скидки используйте код SOLUXE. Скидка действует только на те товары, которые уже находятся на распродаже в категории «Дизайнерский бутик». Такое же предложение действует и на мужской версии сайта East Dane.

От себя могу посоветовать раздел «Сумки» и «Обувь«, где сейчас можно отыскать великолепные варианты по прекрасной цене! Именно так я покупала большинство своих дизайнерских сумок, от которых до сих пор в восторге. Или можно «оторвать» парочку безумных босоножек от сестричек KENDALL + KYLIE в разных оттенках, или космические серебристые босоножки от них же. А если уж вы совсем shoe-маньяк, то вас ждут смешные пушистики от Sam Edelman, которые сводят с ума и вызывают улыбку.

Радует также выбор нижнего белья и пижам. Но особенно хочется выделить красное платье JOUR/NE рубашечного кроя с безумными рукавами, весь стиль которого так и отображает страстную португальскую душу, где оно и сделано 😻

Приятного шопинга 😉