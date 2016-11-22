Sale time: Чёрная пятница и Киберпонедельник

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Весь шопинг мир замер в ожидании самой громкой распродажи года — Чёрной пятницы. Многие заранее выбирают обновки, чтобы в момент начала распродаж успеть первыми отхватить желанные вещи, ведь в день начала распродажи караулят своих фаворитов многие! Но интернет-магазин SHOPBOP.com устраивает не один день, а целую неделю распродаж во время акции Tiered Code, которая пройдет в Shopbop и на мужском сайте East Dane.

С 22 до 28 ноября все покупатели могут воспользоваться специальным кодом акции GOBIG16, чтобы получить скидку на весь заказ! Размер скидки в данной акции полностью зависит от общей суммы заказа:

заказы от $200+, скидка 15%

заказы от $500+, скидка 20%

заказы от $800+, скидка 25%.

Акция распространяется на все категории сайта включая «Распродажу«. Имеются ограничения и исключения, которые указаны в подробностях акции.

В разделе «Распродажа» вы найдёте множество самых модных вещей летнего, а также осенне-зимнего сезона со скидкой от 20% до 70%, а в категории «Новинки» вас ждут свежие поступления, среди которых есть уже некоторые вещи, полезные будущей весной 😀

Обратите внимание на товары из раздела «Финальная распродажа» со скидками от 70%, на которые также распространяется дополнительная скидка акции. Уделите минутку Эмили Шуман, автору блога Cupcakes & Cashmere и создательнице одноимённого бренда, чьи вещи можно найти по ссылке.

Если вы уже ломаете голову над идеями новогодних подарков, то для вас на сайте есть специальный раздел, где можно найти подарки по категориям, например, идеи подарков до $50, или подарки для создания домашнего уюта, где по ссылке можно найти столько красоты! А также идеи подарков для маленьких модников 😉

Все айда на шопинг! 😉