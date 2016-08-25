Sale time: Актуальные акции на парфюмы и уход от letu.ua

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Любимая рубрика «Sale time» продолжается и анонсирует о новых актуальных акциях. Сегодня доступны два предложения, которые помогут вам сэкономить при покупке парфюмов MEXX или ухода Venus на сайте letu.ua — официальном интернет-магазине сети BROCARD.

Например, до 8 сентября действуют специальные цены на ароматы MEXX Energizing Man объёмом 30 ml и MEXX Energizing Woman объемом 15 ml. Их можно приобрести за 299 грн. вместо 482 грн. А стоимость MEXX Energizing Man объемом 50 ml и MEXX Energizing Woman объемом 30 ml составит 449 грн. вместо 689 грн. Узнать подробнее об акции и заказать ароматы можно по ссылке.

Если же вы хотите обновить свой уход и предпочитаете большие объёмы, то для вас будет актуально предложение на продукты по уходу за кожей лица марки Venus. До 15 сентября действуют специальные цены на средства в объёме 390 ml. Например, увлажняющее молочко для снятия макияжа можно приобрести за 199 грн вместо 312 грн., очищающий гель для лица — за 299 грн. вместо 452 грн., а мицеллярную воду для снятия макияжа с лица, глаз и губ — за 249 грн. вместо 395 грн. Подробнее об акции вот тут. По-моему, очень выгодное предложение, особенно, учитывая, что именно продукты для очищения лица «улетают» обычно в первую очередь. По крайней мере у меня происходит именно так

Приятного шопинга! А про свой опыт заказа на letu.ua я вам рассказывала вот тут, магазин проверен мной лично, работает хорошо и чётко, потому смело могу вам его рекомендовать, сама во время акций постоянно что-то покупаю, так что не сомневайтесь 😉