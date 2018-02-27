Sale time: Акция с растущей скидкой от SHOPBOP и East Dane

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Встретить весну SHOPBOP.com решили акцией с нарастающей скидкой. Признаться, это не самая моя любимая система из-за таможенных законов Украины, но, я всё равно вам про неё расскажу 😁

Размер скидки будет увеличиваться относительно общей суммы заказа, например, при покупке на сумму от $200, покупатель получит скидку в размере 15%, потративший от $500 — скидку 20%, а от $800 — 25%. Чтобы получить одну из вышеперечисленных скидок, необходимо при оформлении заказа ввести промо-код акции GOBIG18.

Акция продлится до 3 марта и действует как на товары-новинки, так и на отдельные позиции раздела «Распродажа«, помеченные Key Style. Данная акция также будет проходить в мужском магазине East Dane.

В Украину без налогов и пошлин разрешён заказ товара на сумму 150 Евро из одного магазина за один раз! При превышении этого лимита, вам придётся уплатить 44% налога на часть, превышающую 150 Евро.