Sale time: Акция Event of the season на SHOPBOP и East Dane

0 0 0 0 Поделиться

Привет, шопоголики! Если вы зашли в этот пост, значит вас точно можно назвать любителями шопинга и обновок 😉 Рада сообщить о самой большой и важной акции, которая проходит в SHOPBOP.com и East Dane – EVENT OF THE SEASON, при которой вы можете приобрести вещи со скидкой от 25% до 30% в зависимости от суммы заказа.

Скидка 25% начисляется на заказы до $500, а скидку 30% вы получите, оформляя заказы от $500. Акция продлится до утра 15 октября и распространяется почти на все вещи и бренды интернет-магазина SHOPBOP, даже на раздел «Распродажа». Не забудьте заглянуть и в раздел новинок, которые также участвуют в акции. Кстати, в раздел «Новинки на распродаже» тоже заглядывайте, потому что там обновления происходят тоже очень часто 😉

Данная акция также будет проходить в мужском магазине East Dane, но продлится до утра 17 октября. Список актуальных новинок из мужского ассортимента смотрите по ссылке.

Чтобы получить скидку, при оформлении заказа введите код MAINEVENT16. Подробнее об условиях читайте по ссылке.