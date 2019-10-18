Sale time: Акции от lookfantastic.ru с доставкой по всему миру

0 0 0 0 Поделиться

Хоть нам и кажется, что Новый Год ещё далеко, на самом деле до него уже рукой подать! Потому все бьюти-бренды усиленно готовятся: готовят подарочные наборы, адвент-календари и специальные предложения. Сегодня расскажу про акции и скидки от lookfantastic.ru с доставкой по всему миру.

🎄Уже работает раздел, где вы можете найти Подарочные наборы и Рождественские коллекции по ссылке http://tidd.ly/2af5fd89

💝 Также не забудьте про шикарный адвент-календарь, который посмотреть и заказать можно по ссылке!

💰 Скидка 25% на Caudalie с кодом CAUDALIE25 по ссылке до 31.10

💸 Скидка 22% на Shiseido с кодом SHISEIDO22 по ссылке до 31.10

💵 Скидка 15% на TIGI с кодом TIGI15 по ссылке до 31.10

💰 Скидка 25% на Perricone MD с кодом PERRICONE25 по ссылке до 31.10