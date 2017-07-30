Розыгрыш средств Bobbi Brown

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Всем привет! Хочется радовать вас подарками и делиться новинками декоративной косметики, потому понедельник начну с раздачи «слонов» 😉

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам необходимо:

Поделиться ссылкой на этот пост (facebook, вКонтакте, twitter) В комментарии к этому посту написать ваше имя, город проживания + оставить ссылку на свой репост о конкурсе из пункта 1 (не ссылку на ваш профиль в соцсетях, а ссылку на репост). Чем больше репостов в разных соцсетях, тем больше шансов на выигрыш — одному репосту присваивается 1 номерок 😉 Ваши профили должны быть открыты на момент проведения розыгрыша 12 августа до конца дня я раздам номерки и среди всех, кто правильно выполнил условия, определю победителя! Имя победителя и скрин рендома будут указаны апдейтом к этому посту. Участвуют все страны без ограничения.

Конкурс продлится с 30 июля до 10 августа.

Всем красоты! ❤️

А про остальные новинки смотрите в новом видео 😉