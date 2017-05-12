12/05/2017
totallyblond
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РОЗЫГРЫШ билетов на фестиваль #ВидеоЖара2017

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Всем привет! Думаю, вы слышали, что 20 и 21 мая в Киеве уже во второй раз пройдёт фестиваль ВидеоЖара — главное событие YouTube сообщества. Мой канал с момента прошлого фестиваля подрос и теперь на нём уже около 60 тысяч подписчиков и, если вы ещё не один из них, подписывайтесь 😉

Если вы хотите попасть на фестиваль, то вы можете или купить билет тут, или поучаствовать в розыгрыше, который будет проходить на 5 моих платформах, так что ваши шансы на победу возрастают в 5 раз! На каждой площадке свои условия, так что будьте внимательны.

Итак, чтобы поучаствовать в розыгрыше HD-билета на этой площадке, вам необходимо:

  1. Подписаться на мой канал по ссылке;
  2. В комментарии к этому посту написать, кого из YouTube-блогеров вы смотрите чаще всего и почему (не нужно обязательно писать, что только меня 😂, мне правда интересно открыть для себя кого-то нового);
  3. В этом же комментарии оставить ссылку на любую свою социальную сеть, которой вы пользуетесь чаще всего, чтобы я могла с вами оперативно связаться в случае победы 😉
  4. 17 мая среди всех, кто выполнил условия, я определю победителя! Имя победителя будет указано апдейтом к этому посту.

Конкурс продлится с 12 до 16 мая.

Всем удачи! 😉

Конкурс также проходит в YouTube, facebook, вКонтакте, Instagram, участвуйте и там.

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  • I Am Birdy

    https://vk.com/i_am_birdy
    Я смотрю тебя и Диану, конечно же, а еще Алену Венум и Руслана Кузнецова, Агнию Огенек. И время от времени Милену Чижову ( но это зависит от того какое видео она сняла)

  • Тамара Макарова

    Диана суворова, нравится бьюти блог, катя клеп, соболев и блог насти каменских — просто интересно их смотреть https://vk.com/id215101377

  • Anastasia Meyerson

    Смотрю Вас, Диану Суворову, Марка Кауфмана, Коффку. Интересно смотреть макияжы и обзоры на всякие бьюти-штучки :)
    https://vk.com/knamebaesuji

  • Nastya Pochekina

    Обожаю блоггеров: Estonianna, их совместный с Антоном канал, Lizaonair, Natasha Naffy, Liza Krasnova, Slava Beautytips и Диана Суворова
    https://vk.com/id133672069

  • Мария Шемеляк

    Смотрю многих! Но обожаю Chloe Morello, не пропускаю ее видео) нравится картинка, формат и ее харизма! Instagram style Masha

  • Вов 4ик

    Обожаю всех блогеров , и хочу пообщаться и увидеть всех кто там будет , Стас Давыдов , Анастасия Шпагина , всех всех)
    https://vk.com/id160791397

  • Аnichka 07

    Дуже люблю дивитися блогера Elena864, так як вона дуже добра і відкрита людина, її відео завжди дивлюся з такою легкістю. https://vk.com/id224067227

  • Яна Рудинская

    Елена Крыгина, Лиза Краснова и Диана Суворова, Alegra Lopez и др. https://vk.com/id125188315

  • Ирина Левкопас

    Смотрю очень многих, в частности Олю RedAutumn, Маргариту Мурадову, Вашу Сашу, Ирину Вишневецкую, Осю и многих других. Они интересно говорят о полезных для меня вещах. А еще их просто приятно слушать) https://vk.com/zemberek

  • Lera Orvall

    Чаще всего смотрю Яна Топлес, обожаю его интересные видео :) https://vk.com/lerkaf