РОЗЫГРЫШ билетов на фестиваль #ВидеоЖара2017

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Всем привет! Думаю, вы слышали, что 20 и 21 мая в Киеве уже во второй раз пройдёт фестиваль ВидеоЖара — главное событие YouTube сообщества. Мой канал с момента прошлого фестиваля подрос и теперь на нём уже около 60 тысяч подписчиков и, если вы ещё не один из них, подписывайтесь 😉

Если вы хотите попасть на фестиваль, то вы можете или купить билет тут, или поучаствовать в розыгрыше, который будет проходить на 5 моих платформах, так что ваши шансы на победу возрастают в 5 раз! На каждой площадке свои условия, так что будьте внимательны.

Итак, чтобы поучаствовать в розыгрыше HD-билета на этой площадке, вам необходимо:

Подписаться на мой канал по ссылке В комментарии к этому посту написать, кого из YouTube-блогеров вы смотрите чаще всего и почему (не нужно обязательно писать, что только меня 😂, мне правда интересно открыть для себя кого-то нового); В этом же комментарии оставить ссылку на любую свою социальную сеть, которой вы пользуетесь чаще всего, чтобы я могла с вами оперативно связаться в случае победы 😉 17 мая среди всех, кто выполнил условия, я определю победителя! Имя победителя будет указано апдейтом к этому посту.

Конкурс продлится с 12 до 16 мая.

Всем удачи! 😉

Конкурс также проходит в YouTube, facebook, вКонтакте, Instagram, участвуйте и там.