Roofa Spain — новый бренд детского ухода в Украине
В Украине представили бренд детского ухода Roofa Spain все средства которого производятся и упаковываются в Испании, а также имеют сертификат EcoCert для фабрик Roofa Spain и натуральных компонентов продуктов.
Бренд Roofa Spain был создан в 2012 году, когда его основатели, опираясь на 20-летний опыт в фармацевтической и косметической индустрии, решили воплотить свою давнюю мечту о собственной компании, которая производила бы косметические продукты для красоты и здоровья. Спустя 5 лет разработок и внимательного отношения к каждой детали, бренд Roofa Spain увидел свет в 2017 году. Создатели Roofa Spain разработали линию косметических продуктов для детей, которая идеально подходит для ежедневного ухода за чувствительной кожей.
Средства Roofa Baby — уход для малышей с самого рождения, представлены 4 линиями:
— календула и пантенол Calendula&Panthenol с широким спектром средств для ухода с самого рождения (9 продуктов);
— вечерний уход с лавандой и ромашкой Lavender&Chamomile для легкого засыпания (4 продукта);
— питательный уход с медом и маслом ши Honey&Shea Butter для ухода за нежной кожей ребенка (4 продукта);
— линия для веганов 100% Vegan подойдет для самых требовательных клиентов (3 продукта).
Интересные факты о бренде:
- Вода во всех средства заменена на термальную воду из горных источников Сали-де-Беарн (Французские Пиренеи);
- В состав продуктов входит Sepitonic M3 / Сепитоник М3 — коктейль из 3 минералов, который помогает коже восстановиться и восполнить потери минералов;
- Синдет (от syndet, synthetic detergent) — специальные мягкие средства для купания младенцев, подходят для чувствительной кожи и не сушат благодаря более низком pH, близкому к pH кожи;
- Фабрики Roofa Spain имеют сертификаты качества ISO 22716 (Good manufacturing practices) и ISO 9001 (Сертификация системы качества);
- Упаковка может перерабатываться;
- Продукты не содержат парабенов, фталатов, красителей и соли.
Средства Roofa Baby — уход для малышей с самого рождения, представлены 4 линиями:
— календула и пантенол Calendula&Panthenol с широким спектром средств для ухода с самого рождения (9 продуктов);
— вечерний уход с лавандой и ромашкой Lavender&Chamomile для легкого засыпания (4 продукта);
— питательный уход с медом и маслом ши Honey&Shea Butter для ухода за нежной кожей ребенка (4 продукта);
— линия для веганов 100% Vegan подойдет для самых требовательных клиентов (3 продукта).
Средства Cool Kids — ароматы для детей с 4 лет на основе термальной воды с многофункциональной упаковке (6 ароматов для мальчиков и 6 для девочек) и уход для детей Cool Kids (4 продукта).
Все формулы продуктов Roofa Spain основаны на высококачественном сырье, отобранном за свою чистоту и активные ингредиенты. Тестирование продуктов:
- Микробиологический контроль каждой партии
- Challenge test
- Patch test
- Use test
- Open test
- Stability test
- Тест совместимости
- CPNP (Европейский сертификат для косметических продуктов)
- Косметическое досье
- Het Cam
Я пока не пользовалась Roofa Spain, но у меня появилось несколько средств на пробу, потестирую и расскажу вам. Приобрести средства Roofa Spain уже можно по ссылке.