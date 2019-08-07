Roofa Spain — новый бренд детского ухода в Украине

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В Украине представили бренд детского ухода Roofa Spain все средства которого производятся и упаковываются в Испании, а также имеют сертификат EcoCert для фабрик Roofa Spain и натуральных компонентов продуктов.

Бренд Roofa Spain был создан в 2012 году, когда его основатели, опираясь на 20-летний опыт в фармацевтической и косметической индустрии, решили воплотить свою давнюю мечту о собственной компании, которая производила бы косметические продукты для красоты и здоровья. Спустя 5 лет разработок и внимательного отношения к каждой детали, бренд Roofa Spain увидел свет в 2017 году. Создатели Roofa Spain разработали линию косметических продуктов для детей, которая идеально подходит для ежедневного ухода за чувствительной кожей.

Средства Roofa Baby — уход для малышей с самого рождения, представлены 4 линиями:

— календула и пантенол Calendula&Panthenol с широким спектром средств для ухода с самого рождения (9 продуктов);

— вечерний уход с лавандой и ромашкой Lavender&Chamomile для легкого засыпания (4 продукта);

— питательный уход с медом и маслом ши Honey&Shea Butter для ухода за нежной кожей ребенка (4 продукта);

— линия для веганов 100% Vegan подойдет для самых требовательных клиентов (3 продукта).

Интересные факты о бренде:

Вода во всех средства заменена на термальную воду из горных источников Сали-де-Беарн (Французские Пиренеи); В состав продуктов входит Sepitonic M3 / Сепитоник М3 — коктейль из 3 минералов, который помогает коже восстановиться и восполнить потери минералов; Синдет (от syndet, synthetic detergent) — специальные мягкие средства для купания младенцев, подходят для чувствительной кожи и не сушат благодаря более низком pH, близкому к pH кожи; Фабрики Roofa Spain имеют сертификаты качества ISO 22716 (Good manufacturing practices) и ISO 9001 (Сертификация системы качества); Упаковка может перерабатываться; Продукты не содержат парабенов, фталатов, красителей и соли.

Средства Roofa Baby — уход для малышей с самого рождения, представлены 4 линиями:

— календула и пантенол Calendula&Panthenol с широким спектром средств для ухода с самого рождения (9 продуктов);

— вечерний уход с лавандой и ромашкой Lavender&Chamomile для легкого засыпания (4 продукта);

— питательный уход с медом и маслом ши Honey&Shea Butter для ухода за нежной кожей ребенка (4 продукта);

— линия для веганов 100% Vegan подойдет для самых требовательных клиентов (3 продукта).

Средства Cool Kids — ароматы для детей с 4 лет на основе термальной воды с многофункциональной упаковке (6 ароматов для мальчиков и 6 для девочек) и уход для детей Cool Kids (4 продукта).

Все формулы продуктов Roofa Spain основаны на высококачественном сырье, отобранном за свою чистоту и активные ингредиенты. Тестирование продуктов:

Микробиологический контроль каждой партии

Challenge test

Patch test

Use test

Open test

Stability test

Тест совместимости

CPNP (Европейский сертификат для косметических продуктов)

Косметическое досье

Het Cam

Я пока не пользовалась Roofa Spain, но у меня появилось несколько средств на пробу, потестирую и расскажу вам. Приобрести средства Roofa Spain уже можно по ссылке.