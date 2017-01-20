Призываем весну! Ароматы весны 2017: Lancome La Nuit Tresor L’Eau de Toilette, Missoni Missoni Eau de Toilette, YSL Mon Paris. Отзыв

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В конце прошлого года ко мне попало несколько парфюмерных новинок, впечатлениями о которых хотела бы с вами поделиться: Lancome La Nuit Tresor L’Eau de Toilette, YSL Mon Paris и Missoni Missoni Eau de Toilette. Они все разные, но их объединяет то, что для меня они очень пахнут весной. Именно первыми морозными, но уже такими тёплыми по настроению, днями.

Мои впечатления: Lancome La Nuit Tresor L’Eau de Toilette появится в продаже в 2017 году и является облегчённой версией моего любимого парфюма последнего года — Lancome La Nuit Tresor (EDP), с которым я не расстаюсь с того момента, как впервые вдохнула его аромат, и отзывом на который за всё это время с вами так и не поделилась! Но так как мой флакон подходит к концу, а зима заканчивается, мне необходима более лёгкая замена, но с таким же настроением. И она появилась в лице нового La Nuit Tresor L’Eau de Toilette. Новый аромат создан теми же парфюмерами, что и предыдущий, над ним работали Кристоф Рейно (Christophe Raynaud) и Амандин Мари (Amandine Marie).

Если вы не любите сладкие ароматы, которые будут напоминать вам о себе каждый раз с дуновением ветра или поворотом головы, проходите мимо, ведь даже в версии EDT аромат довольно стойкий, а на волосах будет с вами весь день. Цитрусовые и ягодные верхние ноты (малина, ежевика, чёрная смородина) быстро улетучиваются, раскрываясь бутонами дамасской розы и пиона, которые в свою очередь уступают место пачули, белому мускусу и таитянской ванили. Конечно, все эти ноты я не чувствую в аромате, это всё очевидно только для великих «носов» сайта fragrantica. Для меня же это знакомый аромат La Nuit Tresor , но более призрачный и лёгкий, он как будто такой же, а как будто и нет. Я с лёгкостью могу представить его как на юной беззаботной девушке, так и на взрослой деловой женщине, он приятно-сладкий, не тягучий, но если вы любите боле маскулинные или свежие ароматы, очевидно, вы не подружитесь.

Не подружитесь вы также с новым YSL Mon Paris (EDP), потому что, как и город, именем которого он назван, так и он сам — он слишком романтичный. Это буквально малиново-клубничное варенье. Варенье во флаконе. Несмотря на то, что эти ноты открывают пирамиду, они ощутимы всё время, иногда давая дорогу жасмину и апельсиновому цвету. Ванильная база даёт стойкость аромату, но также прибавляет сладости, которой и так достаточно в композиции. Уравновешивает всё это буйство сладкого стола холодная нотка мха, которая ощущается спустя некоторое время. Я вижу этот парфюм уместным только в прохладное время года, когда ещё хочется надеть плащ, но уже можно носить балетки на босую ногу.

Но если вам хочется чего-то цитрусового и воздушного, то аромат Missoni Missoni Eau de Toilette как раз может обратить на себя ваше внимание. Он воплощает в себе яркость летнего дня, что совершенно очевидно по флакону, но также он не задушит вас в своих объятиях даже в жаркую погоду. При первом знакомстве он ударяет в нос сильной апельсиновой нотой, но потихоньку он успокаивается и становятся ощутимы цветочные ноты (лилия, белая фрезия и пион). Так как в бане кедр и мускус, то до конца дня вас будет сопровождать не сладкое ванильное приведение, а приятный древесный аккорд, который как раз прекрасно впишется в летний свежий образ.

Цена вопроса: 3401 грн. / 100 ml ( в официальном интрент-магазине : 3401 грн. / 100 ml (

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