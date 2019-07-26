Погружаемся в летние скидки
Моё любимое время для шопинга — смена сезона. Когда вещи из прошлых коллекций уже поступили на sale по выгодным ценам, а на новые коллекции также действуют специальные предложения. Такой принцип касается как физических, так и онлайн-магазинов, потому самое время присматривать обновки
Категории вещей, которые я обычно покупаю в этот период:
- Верхняя одежда в нашей широте актуальна почти круглый год Во время весенне-летнего сейла я обычно покупаю лёгкие тренчи, жакеты или джинсовки, а после зимы — пальто, которые можно урвать почти даром;
- Обувь — это моя любовь и боль, потому что обувь я обожаю, но из-за проблемных ног, которым всё трёт и давит, я стараюсь покупать её на распродажах, чтобы было не так обидно смотреть, как она пылится в шкафу, пока я снашиваю до дыр кроссовки Но иногда случаются невиданные чудеса, когда я покупаю обувь и она настолько удобная, что даже не верится, что была куплена за глаза без примерки;
- Купальники для меня вообще вещь вне времени, потому что самому «взрослому» в моей коллекции уже более 10 лет и расставаться с ним я не намерена!
- Базовые вещи всегда актуальны, потому, когда на них есть дисконт, стоит брать без раздумий — без дела они точно не останутся. Мне, например, нравятся изделия Z Supply и я всегда караулю их на скидках;
- Ну и часто я просто скролю раздел «распродажа«, вдруг что-то зацепит мой взгляд и будет любовь, как, например, с брендом Sam Edelman. Когда-то на распродаже я увидела дивные сапожки (такого плана) по смешной цене, примерно прикинула, что по размеру подходят, а в итоге они сели идеально, я в них отходила всю зиму без нареканий, и теперь я покупаю обувь Sam Edelman без сомнений, потому что знаю размер и полностью довольна качеством!
А у вас есть любимые категории товаров, которые вы покупаете во время sale?