Погружаемся в летние скидки

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Моё любимое время для шопинга — смена сезона. Когда вещи из прошлых коллекций уже поступили на sale по выгодным ценам, а на новые коллекции также действуют специальные предложения. Такой принцип касается как физических, так и онлайн-магазинов, потому самое время присматривать обновки

Категории вещей, которые я обычно покупаю в этот период:

Верхняя одежда в нашей широте актуальна почти круглый год Во время весенне-летнего сейла я обычно покупаю лёгкие тренчи , жакеты или джинсовки , а после зимы — пальто , которые можно урвать почти даром; Обувь — это моя любовь и боль, потому что обувь я обожаю, но из-за проблемных ног, которым всё трёт и давит, я стараюсь покупать её на распродажах, чтобы было не так обидно смотреть, как она пылится в шкафу, пока я снашиваю до дыр кроссовки Но иногда случаются невиданные чудеса, когда я покупаю обувь и она настолько удобная, что даже не верится, что была куплена за глаза без примерки; Купальники для меня вообще вещь вне времени, потому что самому «взрослому» в моей коллекции уже более 10 лет и расставаться с ним я не намерена! Базовые вещи всегда актуальны, потому, когда на них есть дисконт, стоит брать без раздумий — без дела они точно не останутся. Мне, например, нравятся изделия Z Supply и я всегда караулю их на скидках; Ну и часто я просто скролю раздел « распродажа «, вдруг что-то зацепит мой взгляд и будет любовь, как, например, с брендом Sam Edelman . Когда-то на распродаже я увидела дивные сапожки ( такого плана ) по смешной цене, примерно прикинула, что по размеру подходят, а в итоге они сели идеально, я в них отходила всю зиму без нареканий, и теперь я покупаю обувь Sam Edelman без сомнений, потому что знаю размер и полностью довольна качеством!

А у вас есть любимые категории товаров, которые вы покупаете во время sale?