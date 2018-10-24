Пижамная вечеринка: лучшая одежда для сна

0 0 0 0 Поделиться

С приходом осени хочется надеть пижамку и носки, спрятаться под одеяло и смотреть фильмы, а не вот это вот всё 😂 Если вы тоже любите уютные пижамы и красивую одежду для сна, то этот пост для вас!

Парадоксально, я обожаю пижамы, но рассматриваю их исключительно как одежду для дома, спать в них я совсем не люблю, разве что когда приходится из-за лютого мороза. Мне нравится уютная одежда, в которой можно ходить дома, и которая не будет стеснять движений во сне. Например, такие домашние трикотажные костюмы, с шортами и толстовкой или с мягкими штанами. Симпатично, уютно и не надо переодеваться «в приличное» в припадке, если внезапно нагрянули соседи в гости. Модель, как на фото тут, а ещё есть с фламинго, из махрового трикотажа в цветочек, и великолепного розового цвета, и с длинными штанами для мерзлячек 😜

Также меня очень привлекают варианты костюмного формата с лацканами на рубашках и отворотах на брюках. Часто их делают из щёлка, выглядит очень здорово! 😻 У меня есть одна подобная пижама — розовая в белый горох, всегда беру её с собой в путешествия для ощущения дома. Пижама-костюм, как на фото ниже синяя с шортами, или атласная классического кроя, в мужском стиле с шортами, в формате мужской голубой рубашки и согревающая тропическая.

А пробовали носить комбинезоны для сна? Я — нет, но всерьёз задумываюсь о такой покупке. Для себя нашла несколько фаворитов, среди которых и стараюсь определиться: конечно же розовый в цветочек, кто бы сомневался 😂, именно он на фото ниже, с моряцкими мотивами, а этот и вовсе похож на коктейльный наряд с открытой спиной!

Почитательницы ночных сорочек смогут выбрать как из ассортимента трикотажных моделей, так и из вариантов из атласа и кружева.

А любительниц интриг и провокаций ждёт огромный раздел всевозможных рюшей и кружавчиков, например, как на фото.

The end. Вам что-то приглянулось?

Пижамка с фото ниже.