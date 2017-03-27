Physician’s Formula: отзыв о пудре, румяна, кремовых тенях, туши и блеске для губ

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О бренде Physician’s Formula я впервые услышала на YouTube, где расхваливали волшебную подводку для глаз с сывороткой, которая творит магию с ресницами. До этого лайнера я пока не добралась, но у меня есть 5 средств, которые оставили во мне смешанные чувства и дальше расскажу почему.

Мои впечатления: Буду рассказывать вам о средствах по мере моей к ним любви, потому начнём с пудры Physician’s Formula Super CC, которая призвана выровнять тон кожи, но также бороться не только в внешними недостатками, но также препятствовать их появлению в дальнейшем. Пудра на деле хороша и ей даже можно простить тот, что пятнистый верхний слой стирается, обнажая обычную бежевую пудру, которая несмотря на свою тонкость и сливочность, хорошо скрывает некоторые недостатки. При желании пудру можно наслоить, если вы носите её, как основное средство без тонального крема, либо же большой пушистой кистью нанести её, закрепив макияж поверх тона, где необходимо.

Мой оттенок Light/Medium на коже становится светлее, чем в упаковке, что удивительно ведь обычно косметика творит всё наоборот Приятным бонусом является SPF 30, но в качестве солнцезащитного продукта и производитель рекомендует обновлять покрытие каждые 2 часа, очевидно из-за содержания химических фильтров.

В комплекте идёт кисть, которая мне кажется очень жёсткой, она дыбом подымет все шелушения, если они у вас только намечаются. Прячется она в нижнем отсеке вместе с зеркальцем. Как раз на предстоящем отдыхе на горных вершинах эта пудра послужит мне отличным «полноценным макияжем»

Цена вопроса: 517 грн. (купить можно по ссылке)

Не могу обделить своей любовью и румяна с аргановым маслом Physician’s Formula Argan Wear, которые безупречно красивы, как в упаковке, так и на лице. Несмотря на всю свою очевидную розовую сущность, оттенок называется Natural, а сам продукт пахнет ароматными маслами. Большие пошлые золотые блёстки навсегда исчезают с поверхности румян через 5 взмахов кистью, потому всё последующее время можно наслаждаться нежным румянцем.

Под крышечкой также скрывается зеркальце и кисть, которая гораздо лучше, чем у пудры и ей можно нанести средство, если уж очень нужно (хотя я всегда сторонник своего домашнего набора кистей).

Цена вопроса: 486 грн. (купить можно по ссылке)

Блеск для губ Physician’s Formula Plump Potion, придающий объём вызвал у меня неоднозначные эмоции: с одной стороны после него губы действительно становятся визуально пухлее, но и ощущения при этом такое, вроде вас жалят пчёлы. Я не пользовалась до этого пламперами, но даже суперментоловый Carmex не вызывает у меня таких ощущений, как этот блеск. Хоть он и придаёт красивый глянцевый блеск, на губах он смотрится неоднородно и затекает в складки, хорош только с карандашом иначе убежит по всему лицу Зато губы после него напитанные и даже явные шелушения сглаживаются.

С одной стороны эффект кожи губ после мне нравится (скорее всего, из-за притока крови и гиалуронки в составе), но терпеть неприятные ощущения мне совсем не нравится, хотя я не из чувствительного десятка и легко без анестезии лечу зубы.

Цена вопроса: 395 грн. (купить можно по ссылке)

Тушь Physician’s Formula Organic Wear BB Mascara, которая могла стать моим фаворитом в этой компании, с грохотом упала на дно моего хит-парада новинок. Тушь содержит «кокосовый коктейль» из разных питательных ингредиентов, что придаёт ей приятный кокосовый аромат, а ресницам дополнительное питание.

Когда я только открыла тушь, мне понравился аромат, эффект на ресницах тоже удивил, потому как двухсторонняя щёточка с щетинками разной длины хорошо прокрашивала ресницы и разделяла их, выкладывая веером. Формула была кремовая и уже как-будто немного суховата. Я использовала её несколько раз, мне нравился эффект, но так как я уезжала в отпуск, я взяла более устойчивую к погодным условиям термо-тушь. И каково было моё удивление, когда вернувшись к туши Physician’s Formula она вызвала у меня дикое жжение в глазах, вроде я в них по мешку песка засыпала. На флакончике написано, что она служит 3 месяца после вскрытия. У меня этот срок существенно сократился по необъяснимым мне причинам. А как всё хорошо начиналось…

Цена вопроса: 395 грн. (купить можно по ссылке)

И последние средства, которые разочаровали меня на этапе, как только продукт коснулся моей кожи — трио гель-кремовых теней Physician’s Formula Shimmer Strips. Давайте разберём обещание производителя: Универсальный, уникальный гибрид, гель-крем наносится и растушевывается легче, чем пудра, создавая на веках нежную мерцающую вуаль. При нанесении в несколько слоев создает эффект металлического мерцания. Формула теней богата пигментами и создает потрясающее мерцание, благодаря чему их можно наносить на поверхность всего века в качестве теней, а также в качестве подводки – чтобы подчеркнуть глаза особым мерцанием.

Враньё с первого до последнего слова! Набирая на палец, вы получите красивое мерцание и металлический блеск, но как только вы захотите перенести этот продукт на веко, он весь начнёт осыпаться огромными серебристыми блёстками под глаза и размазываться так, что умыться, будет самым мудрым решением. На фотографии свотча хорошо видно по центральному оттенку, что продукт скомкивается и выглядит, как рыбья чешуя.

На общем фото я нанесла поверх это блестящей жижи обычные компактные тени, чтобы хоть как-то скрыть это недоразумение. Оттенки красивы в баночке и на руке, но на веках с тонкой кожей средство превращается в непонятно что. Про то, чтобы набрать их на скошенную кисть в качестве подводки, я вообще молчу 😂

Цена вопроса: 456 грн. (купить можно по ссылке)

А вы знакомы с брендом Physician’s Formula? Есть любимчики или разочарования? Поделитесь опытом 😉

Продукт предоставлен на тестирование PR-отделом Physician’s Formula