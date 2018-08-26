Первые осенние коллекции: что купить?

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Не знаю, как у вас, но у нас за окном всё ещё настоящее лето. Хотя по деревьям совершенно чётко понятно, что осень близко. И по лицам грустных школьников 😂 Обычно мне нравится обновлять гардероб к осени/зиме именно в это время, а не тогда, когда нос страшно сунуть на улицу от холода.

Пока погода позволяет, я ношу кардиганы. Время для пальто ещё придёт, а вот уютные объёмные кардиганы, в которые приятно укутаться, лучше всего подойдут к сезону прохладных вечеров. Много симпатичных моделей по ссылке. Рассказывала вам про объёмные, а сама влюбилась в этот от BB Dakota 🙈

Также отличное время для кожаных курток, я обожаю формат байкерских косух с молнией по диагонали, а вы? Они отлично смотрятся как с джинсами и грубыми ботинками, так и с нежными платьями, игра на контрасте. А если погода разбушевалась, то от ветра спасёт плащ, а от плохого настроения — яркий плащ!

Если непогода застала врасплох, то в компанию к плащу, подберите свои Hunter Boots и будет вам сухо и комфортно. Они ведь производят не только неуклюжие резиновые сапоги, но и лоуферы, и, кстати, клёвые дождевики.

Если не знаете, за что хвататься, обратите внимание на подборку осенних трендов, возможно, это вас вдохновит 😉 А ещё сейчас самое классное время, чтобы дополнить свой летний гардероб, ведь скидки в разделе «Распродажа» достигают небывалых высот, и вы уже сможете смело понимать, какие вещи вам всё ещё симпатичны, а какие уже замылили глаз своей трендовостью.