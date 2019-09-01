Первая коллекция по уходу за кожей от Том Форд — Tom Ford Research

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Гений Том Форд (Tom Ford) запустил свою первую коллекцию средств по уходу за кожей — Tom Ford Research. Это продолжение партнёрства с Estée Lauder Companies Inc. и, уверена, оно будет успешным, как и всё, к чему прикасается рука Мастера. Я искренне испытываю самые тёплые чувства к Тому Форду и считаю его невероятным творцом и талантом во всём, чем он занимается, хоть меня и разочаровала его палетка Cocoa Mirage, о которой я долго мечтала 😂

Новую линейку Tom Ford Research дизайнер назвал уходом за кожей 21 века. И заявил, что не верил в силу кремов и сывороток до тех пор, пока не попробовал свою косметику. Стоит отметить, что в свои 58 лет мистер Форд выглядит сногсшибательно!

Том Форд работал над продуктами с командой исследователей в собственной лаборатории на протяжении трех лет и на данный момент в коллекции Tom Ford Research представлено два продукта: сыворотка Tom Ford Research Serum Concentrate ($350) и крем-концентрат Tom Ford Research Crème Concentrate ($450).

Их главный ингредиент — кофеин, полученный из японского зеленого чая гекуро и редкого белого какао. Помимо этого в состав входят гликолевая, гиалуроновая и молочная кислоты, пептиды. Также в составе ряд антивозрастных компонентов: гиалуроновая кислота увлажняет, экстракт водорослей борется со стрессом.

Первые продукты Tom Ford Research доступны в американских универмагах Saks Fifth Avenue и в официальном магазине Tom Ford по ссылке, а с сентября будут доступны по всему миру. Еще три продукта, включая крем для глаз, появятся в марте 2020 года. Также выйдут новые продукты, предназначенные для ухода за кожей азиатских потребителей.

Заинтригованы? Хотите попробовать? Я — очень! 😻