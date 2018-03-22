Парфюм с ароматом из детства Lancome Maison Lancome Parfait De Roses. Отзыв

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Я не могу назвать себя давним поклонником парфюмерии Lancome, но я однозначно тот человек, на котором все эти сладкие вязкие ароматы, нередко убивающие всё живое в радиусе километра, звучат очень гуманно. Этот вывод я сделала исходя из отзывов окружающих. Была когда-то даже забавная ситуация: после запуска аромата La Vie Est Belle я прочно влюбилась в его карамельную душу и использовала ежедневно, утопая в сладки нотах. Когда некоторые мои коллеги-блогеры узнали об этом, они бегом отдали мне свои флаконы со словами «на, забери немедленно, это приторная тошниловка», а я на радостях собрала целую коллекцию из 6 бутыльков и ликовала! Так вот самое смешное, что каждый раз при встрече они спрашивали меня, чем я так вкусно пахну, и искренне округляли глаза, узнав, что именно той самой «приторной тошниловкой». Не знаю, может у меня какой-то особой pH кожи или ещё что, но все сладкие ароматы на мне как-то лояльно раскрываются. Кстати, с момента запуска флаконов La Vie Est Belle у меня было не менее десятка. И это я сейчас только о классической версии.

А недавно я познакомилась с самой премиальной линией ароматов Maison Lancome и нашла там свою новую любовь с ароматом бабушкиного варенья из лепестков роз!

Maison Lancome — это коллекция элитарной парфюмерии, которая на сегодня насчитывает 8 композиций. Мне полюбилась парфюмерная вода Parfait De Roses, созданная Натали Лорсон (Nathalie Lorson). Каждый парфюм в коллекции создан по образу и подобию вин grand cru: для него тщательно подбираются самые благородные натуральные материалы, качества которых усиливаются путем смешивания с гармонирующими разновидностями или формами этого ингредиента.

Мои впечатления: Если уйти от пресс-релиза и просто вдохнуть Parfait De Roses, то тебе снова будет 8 лет, ты будешь сидеть у бабушки на кухне, болтать ногами и пить чай вприкуску с вареньем из лепестков роз, налитое в «розеточку» с ажурными краями. Это аромат именно того варенья! Конечно, у всех свои ассоциации и вряд ли Натали Лорсон обрадовалась бы, узнав, что мой нос в её элитарной композиции учуял варенье, но это же особый бабушкин рецепт!

Мой муж, например, попробовав аромат, с твёрдой решительностью заявил, что он пахнет церковью.

Для меня это совершенно прекрасный гурманский аромат, чуть-чуть дурманящий, с какой-то ликёрной ноткой, он на мгновение даже кажется каким-то прохладным, а потом снова топит в густой сладкой базе.

Parfait De Roses очень стойкий, он не покинет вас ни при каких обстоятельствах, особенно, если нанести его на волосы. После презентации нам выдали керамические блоттеры с понравившимся парфюмом, я свой повесила в машине и каждый день, открывая дверь до сих пор я ощущаю этот аромат. А прошло уже несколько месяцев!

Каждый флакон ещё и невероятно оформлен: на одной из сторон золотистая пластина с выгравированным на ней названием аромата, а на другой — чеканка иллюстрации розы, созданная дуэтом художников и муралистов Alex & Marine.

Цена вопроса: 6969 грн./100 ml (в Украине аромат можно приобрести в корнере Lancome в ЦУМ, в России аромат доступен от 12600 руб. в официальном интернет-магазине Lanocme по ссылке http://fas.st/3eSVN)

Продукт предоставлен на тестирование PR-отделом Lancôme