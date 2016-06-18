Pantene Pro-V: тестирование трёх линеек + КОНКУРС

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Если вы подписаны на меня в Instagram, то могли заметить активность под названием #якврекламiпантiн, о которой подробнее можно прочитать по ссылке. Суть заключается в том, что мы разыскиваем девушку с волосами, как в рекламе Pantene, которая станет лицом бренда для съёмки в журнале Viva! Украина. Кроме этого, совсем недавно был представлен обновленный бальзам-ополаскиватель из коллекции «Интенсивное восстановление», новая формула которого защищает волосы от повреждений при воздействии оксидантов. Потому я решила объединить все эти события. И не только поддержать конкурс, но и протестировать несколько линеек Pantene и рассказать о своих впечатлениях.

Мои впечатления: Начну с серии «Интенсивное восстановление», которая создана для слабых и повреждённых волос. Я бы советовала эту серию тем, у кого пористые волосы, пушащиеся или жёсткие, из-за чего они выглядят безжизненно.

Обычно мне хватает одного шампуня, чтобы волосы выглядели здОрово и здорОво, но в комплекте с бальзамом-ополаскивателем волосы становятся просто, как шёлк! Формула бальзама-ополаскивателя содержит новый натуральный компонент гистидин, который борется с повреждением волос на глубинном уровне и способствует восстановлению повреждённого волоса изнутри.

Я тестировала эту парочку после изматывающей съёмки, где мои волосы крутили и перезавивали несколько раз, заливали тонной лака и пенки, в общем, пришлось им несладко. Во-первых, шампунь легко вымыл все стайлинговые средства. Он настолько мягко распутал все завитушки, что я даже не ожидала. А бальзам-ополаскиватель добавил гладкости и исправил все губительные последствия укладки горячими приборами. Кстати, формула этого бальзама защищает волосы от вредного воздействия минералов-окислителей, содержащихся в водопроводной воде, что тоже несомненный плюс!

Серия «Очищение и питание» создана для жирных и смешанного типа волос, потому, будучи обладательницей нормальных волос, я использую эту парочку в качестве профилактики, когда нужно хорошо очистить кожу головы от стайлинга, например, или сухого шампуня, который может очень плотно «засесть» на коже головы. При этом шампунь не пересушивает кончики волос, а наоборот делает их лёгкими. Бальзам-ополаскиватель дополнительно питает кончики и делает волосы рассыпчатыми и блестящими.

Шампунь и бальзам-ополаскиватель 2 в 1 «Дополнительный объём» был выбран мной не просто так. Во-первых, это очень удобно, когда два продукта сразу в одном флаконе и не надо занимать лишнее место на полочке в ванной. Во-вторых, если вы суперленивый пирожок, это спасёт ваше время и наладит отношения с совестью, которая всё равно будет вам говорить, что надо использовать бальзам-ополаскиватель. А, в-третьих, не знаю, как вам, а мне всегда нравятся средства по уходу за волосами, которые обещают дополнительный объём, потому что с моей длиной волос – это моя основная проблема.

Первое, что я отметила при использовании этого продукта – прекрасный аромат! Я падкая на ароматы женщина, потому от радости чуть было не вылила себе в ладонь полбанки средства ☺ Волосы промывает хорошо, делает их воздушными, лёгкими и очень блестящими. Хорошо на этот шампунь держатся укладки и накрутки, а на второй день волосы выглядят свежими и объёмными. Буду чередовать летом этот продукт с остальными линейками, чтобы не дать волосам привыкнуть и быть постоянно на высоте! 😉

Вот такой стометровый отзыв о трёх линейках Pantene Pro-V. Расскажите о ваших любимых средствах Pantene и участвуйте в конкурсе, ведь вполне вероятно, что мы сидим тут все и ждём только вас! 😉