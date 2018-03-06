Обновлённая серия Caudalie Premier Cru и новая сыворотка The Serum

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В феврале в Украине презентовали обновлённую серию средств Caudalie Premier Cru и новую сыворотку The Serum. Линия Premier Cru является антивозрастной и самой премиальной у бренда, а после пяти лет исследований, проводившихся компанией Caudalie совместно с доктором Дэвидом Синклером из Гарвардской медицинской школы, линия пополнилась сывороткой Premier Cru и новым эксклюзивным патентом.

Сыворотка содержит инновационный комплекс Vinergy, который призван бороться с признаками старения кожи путём восстановления клеточного энергетического метаболизма. Другими словами, этот комплекс «будит» клетку кожи и не даёт ей состариться как можно дольше, тем самым улучшая общее состояние кожи.

Кто-то может сказать, что пользоваться такими средствами мне рановато, но, когда начинать, если не в 29 лет? 😂Потому я решила хотя бы попробовать эти средства, чтобы иметь представление. Все флаконы выполнены в золотой гамме, тяжелые и фундаментальные, берешь крем в руку и сразу понимаешь, что пользуешься премиальным средством.

Мои впечатления: Начну с сыворотки Caudalie Premier Cru The Serum, которая покорила меня сначала своим ароматом, потом консистенцией, а в самом конце — бархатистой кожей, которую я получила после применения. Сыворотка как будто мгновенно подтягивает кожу, кажется, что скулы немного втянулись, а вечно удивлённые брови расправились 😁 Наносить сыворотку можно как самостоятельно, так и под крем, эффекта «пирога» нет. По консистенции она очень лёгкая, пары капель хватает на всё лицо, а на коже остаётся тонкий аромат, с которым не хочется расставаться. Мне кажется, что такой продукт можно смело добавить в свой базовый уход в качестве превентивной меры.

После я «запечатывала» сыворотку кремом Caudalie Premier Cru The Rich Cream, но так как он для сухой кожи (а у меня нормальная), то наносила его только по вечерам, чтобы не «перекормить» кожу. Крем за счёт своей насыщенной текстуры очень приятно ощущался после дня на морозе, кожа успокаивалась и появлялось чувство напитанности. Думаю, обладательницы сухой кожи оценили бы его по достоинству. Также в этой серии есть крем для нормальной/комбинированной кожи, но его я не пробовала.

Крем под глаза Caudalie Premier Cru The Eye Cream за счёт светоотражающих частиц в составе визуально делает взгляд более свежим и даже немного сглаживает тёмные круги под глазами (естественно, зависит от глубины оттенка ваших кругов). Но не наносите слишком много продукта, половины нажатия помпы более чем достаточно, а излишек можно нанести на губы, ведь крем также прекрасно подходит для этой области. Если переборщить с количеством средства, вы рискуете, что оно скатается при дальнейшем нанесении макияжа, так что будьте благоразумны и сперва разогрейте крем между пальцами, тогда он будет буквально скользить по коже, оставляя за собой бархатный эффект.

Однозначно серия Caudalie Premier Cru стоит внимания, особенно если вы хотите сделать подарок уважаемой даме или себе и не боитесь предрассудков про то, что антивозрастной уход позволителен только тем, кто готовится к пенсии 😉