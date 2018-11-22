Обновляем гардероб в Чёрную Пятницу | Мои лучшие покупки на SHOPBOP.com и EAST DANE

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В предверии Чёрной Пятницы, когда кошельки и головы в огне, я хочу поделиться своими лучшими обновками с SHOPBOP.com, которые всё ещё есть в наличии. А также уведомить вас об акции на SHOPBOP.com и EAST DANE в честь этой шопинг-вакханалии 😂

❣️ Акция проходит до 25 ноября включительно. Для получения скидки используйте код MORE18. Процент скидки нарастает от суммы заказа:

— 15% скидки на заказы от $200

— 20% на заказы от $500

— 25% на заказы от $800.

* действуют исключения

Я сняла видео со своими обновками и все ссылки на вещи вы найдёте в этом посте под плашкой с видео 😉

👗 Вещи из видео:

1. Ксилофон

2. Весь раздел с подарками

3. Лейка с фламинго SunnyLife

4. Часы Michael Kors Bradshaw

5. Копилка

6. Треники

7. Тёмные джинсы Levi’s Wedgie Icon

8. Светлые джинсы Levi’s

9. Белые Converse

10. Резиновые сапоги Jeffrey Campbell

11. Рубашки Rails

12. Футболка со шнуровкой Glamorous

13. Футболка Madewell

14. Гольф Hanky Panky

15. Синие брюки WAYF

16. Футболка с надписью

17. Топ, как на мне Only Hearts

18. Универсальный адаптер 5-в-1 Flight 001

19. Сумка MICHAEL Michael Kors модель Ava

20. Чемоданы Herschel Supply Co.

21. Все чемоданы Herschel Supply Co. http://fas.st/mSgHv

22. Наушники Marshall

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