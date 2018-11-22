Обновляем гардероб в Чёрную Пятницу | Мои лучшие покупки на SHOPBOP.com и EAST DANE
В предверии Чёрной Пятницы, когда кошельки и головы в огне, я хочу поделиться своими лучшими обновками с SHOPBOP.com, которые всё ещё есть в наличии. А также уведомить вас об акции на SHOPBOP.com и EAST DANE в честь этой шопинг-вакханалии 😂
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— 15% скидки на заказы от $200
— 20% на заказы от $500
— 25% на заказы от $800.
* действуют исключения
Я сняла видео со своими обновками и все ссылки на вещи вы найдёте в этом посте под плашкой с видео 😉
👗 Вещи из видео:
1. Ксилофон
2. Весь раздел с подарками
3. Лейка с фламинго SunnyLife
4. Часы Michael Kors Bradshaw
5. Копилка
6. Треники
7. Тёмные джинсы Levi’s Wedgie Icon
8. Светлые джинсы Levi’s
9. Белые Converse
10. Резиновые сапоги Jeffrey Campbell
11. Рубашки Rails
12. Футболка со шнуровкой Glamorous
13. Футболка Madewell
14. Гольф Hanky Panky
15. Синие брюки WAYF
16. Футболка с надписью
17. Топ, как на мне Only Hearts
18. Универсальный адаптер 5-в-1 Flight 001
19. Сумка MICHAEL Michael Kors модель Ava
20. Чемоданы Herschel Supply Co.
21. Все чемоданы Herschel Supply Co. http://fas.st/mSgHv
22. Наушники Marshall
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Yanuska Najdenova