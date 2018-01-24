Обновки, достойные покупки прямо сейчас

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Моё любимое время для шопинга — межсезонье, когда на распродажах всё ещё масса вещей, но уже появляются «первые ласточки» новых коллекций, которые также продают по привлекательным ценам. А ещё именно сейчас выгодно прошерстить сайт SHOPBOP.com, так как до конца дня 25 января тут действует дополнительная скидка 25% на раздел «Распродажа» дизайнерского бутика.

Первым делом хочу отметить шикарные платья, которые можно купить просто по смешным ценам и, если вдруг у вас грядет выпускной или любой другой важный праздник, требующий роскошного наряда, то пришло время купить платье вашей мечты!

Также можно найти классное нижнее бельё, пижамки и домашнюю одежду. Кроме индивидуальных акций на эту категорию товаров, которые действуют несколько раз в год, именно сейчас на распродаже представлено бельё от дизайнеров типа Stella McCartney и Fleur du Mal.

Обувь и сумки у меня в особом фаворе, где ещё вы найдёте такие гениальные сабо? Или очаровательную сумку-овечку? А ещё тут есть подборка вещей до $100. И, кстати, именно сейчас можно очень выгодно подготовиться к пляжному сезону, чтобы уже знать, под какой купальник начинать худеть к лету 😂

Ещё обратите внимание на специальные подборки сайта, например, про тренды будущего сезона, или про вещи изумрудного оттенка, или про уютный деним.

В Украину без пошлины и дополнительных таможенных надбавок разрешён заказ товара на сумму 150 Евро из одного магазина за один раз! При превышении этого лимита, вам придётся уплатить 44% налога на часть, превышающую 150 Евро.