Новинки ZOEVA: коллекция макияжа и кистей Screen Queen. Отзыв + РОЗЫГРЫШ

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Моя любовь к бренду ZOEVA началась недавно, зато в самое сердце. Когда-то я, набравшись наглости, написала в их PR-отдел типа: «Привет, я тут, жажду ваших расхваленных кисточек». Да, это были времена, когда я только завела свой YouTube-канал и из каждого видео мне в нос блогеры тыкали этими кистями с рекомендацией купить немедленно! Я воспользовалась своим служебным положением и через пару недель у меня уже была набор кистей Rose Golden Luxury Set Vol. 2, палетка теней Rose Golden, а позже и набор кистей Classic Brush Set в классическом чёрно-серебристом оформлении. Сказать, что я была счастлива, не сказать ничего. Позже я также заказала палетку Cocoa Blend, не пожадничав даже ещё 16 Евро за доставку, хотя сама палетка стоила 18 😂Не знаю почему, но посылки от ZOEVA по сей день лишают меня дара речи!

И вот 11 июня на сайте стартовали продажи коллекции ZOEVA Screen Queen, которая красива, как цветущие весенние сады. Коллекция состоит из нескольких наборов кистей, палетки теней, четырёх оттенков помады в карандаше, и палетки хайлайтеров. Коллекция была вдохновлена старым Голливудом и гламуром кинодив того времени. Подробнее ассортимент смотрите по ссылке. Я еле дотерпела до дня съёмки видео, чтобы всё попробовать, но не каждое средство оказалось таким прекрасным, как я привыкла.

Мои впечатления: К кистям у меня нет никаких вопросов, набор ZOEVA Screen Queen Complete Eye Set состоит в большинстве из действительно нужных (для меня лично) кистей, качество сборки и нанесения меня радует, как и во всех предыдущих наборах, хотя тут есть пара кисточек, которыми я никогда не пользовалась и не буду, например, кисть-веер или изогнутая кисть для подводки.

А вот к палетке ZOEVA Screen Queen Eyeshadow Palette у меня вопросов много. Например, почему любимая мной сатиновая текстура, которая всегда была, как масло, сейчас царапает пальцы и совсем не хочет на них переноситься, не говоря уже о кисти. Из 12 оттенков только 4 действительно приятные, да и те осыпаются при нанесении, чего ранее не замечала за тенями ZOEVA. Пигментация также оставляет желать лучшего, как и стойкость. Да, тени не скатались в складку в течение дня, хотя я наносила их на базу, но они побледнели и заметные переходы оттенков в начале нанесения макияжа к концу дня превратились в едва заметный полутон. В общем, шелковистые пигментированные тени, к которым я привыкла, вдруг превратились в непонятно что. Надеюсь, такое больше не повторится и всегда возможен брак в партии, но именно эту палетку к покупке я вам не рекомендую.

Зато прекрасные помады сгладили общее впечатление и я перестала бросать молнии в экран, где открыт сайт ZOEVA. Из 4 помад из коллекции ZOEVA Screen Queen Lip Crayon я выбрала одну в оттенке Charisma & Glamour, а остальные три и палетку хайлайтеров ZOEVA Screen Queen Highlighting Palette я разыгрываю для вас по ссылке 😉

Итак, помада имеет кремовую текстуру, полупрозрачное покрытие, при этом не плешивое и равномерное. Оттенок Charisma & Glamour это пыльная роза с ноткой лилового, без шиммера — чистый глянцевый блеск и от этого незначительная стойкость, что характерно для увлажняющих и кремовых помад. На губах ощущается комфортно, невесомо, повторное нанесение хоть в десятый слой выглядит опрятно. Красивый эффект получается, если нанести немного помады и вбить-растушевать пальцем, тогда блеск не глянцевый, а сатиновый, и губы выглядят очень напитанными и ухоженными без очевидной «намакияжености». Ни аромата, ни привкуса у помады никакого нет, хотя на вид она очень аппетитная 😋

На сайте представлен очень классный полный набор со всеми средствами из коллекции ZOEVA Screen Queen — идеальный вариант для коллективной закупки с подружками для дальнейшего деребана 😎

Посмотреть все средства в действии и принять участие в розыгрыше можете в этом видео по ссылке.