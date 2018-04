Новинки NYX Professional Makeup + мишка в подарок!

0 0 0 0 Поделиться

Если вы девушка, которая любит косметику, то мой пост для вас. Если вы парень, который любит косметику в силу профессии или по личным предпочтениям, то мой пост и для вас тоже! 😉

В России с 1 по 30 апреля при покупке на сумму от 2 500 рублей в интернет-магазине NYX Professional Makeup вы получите в подарок милого плюшевого мишку. Единственное условие: в чеке должна быть хотя бы одна палетка из коллекции Love You So Mochi. Подробнее об акции по ссылке.

Для жителей Украины также есть принятый бонус! При покупке палетки теней или хайлайтеров из коллекции Love You So Mochi ваш подарок — помпон-единорог. А также на официальном украинском сайте действует постоянная скидка 5% на весь ассортимент с промо-кодом TOTALLYBLOND при заказе по ссылке http://bit.ly/1LsCd1Q

В коллекции Love You So Mochi представлено 2 палетки для глаз и 2 палетки хайлайтеров, вдохновлённые нежным японским десертом. Они очень приятные по текстуре, их рекомендуют наносить пальцами, но я для нанесения использую кисти с разным ворсом, чтобы варьировать степень плотности продукта: плоской синтетической кистью можно получить плотное однородное покрытие, а пушистой — растушевать края продукта или вообще создать лёгкий дымчатый эффект, как будто оттенок едва прикоснулся к вашей коже.

Я делала видео с первым впечатлением о палетке теней NYX Love You So Mochi в оттенке 02 Sleek and Chic, а также новой помаде-пудре NYX Powder Puff Lippie.