Новая серия для чувствительной кожи Yves Rocher Sensitive Camomille. Отзыв

0 0 0 0 Поделиться

Бренд Yves Rocher презентовал новую гамму для чувствительной кожи — Sensitive Camomille, созданную на основе концентрированного экстракта дикой ромашки, культивированной на собственных полях Yves Rocher в Ла-Гасийи. Кстати, я была на этих полях и на родине Ива Роше, можете посмотреть видео о моём путешествии!

Помню времена, когда ромашка была главным косметическим компонентом: её отвар замораживали в кубики льда и делали массаж, чтобы освежить кожу, пакетики в ромашковым чаем прикладывали к глазам, чтобы снять оттёк, ромашковый чай пили для очищения организма в разгрузочные дни, а ромашковой водой мне ополаскивали волосы, ведь она придает красивый блеск. Когда-то казалось, что весь косметический мир крутится вокруг ромашки и сейчас, когда беру в руки баночки Sensitive Camomille, я снова в том беззаботном времени!

Новая гамма состоит из 2-х 100% натуральных активных компонентов – ромашковой воды и ромашкового масла, которые успокаивают и укрепляют чувствительную кожу. Я попробовала новинку и спешу с отзывом:

Зелёный Крем-Корректор от покраснений, который за счёт пигмента нейтрализует покраснение, увлажняет и идеален при нанесении под макияж, совершенно не скатывается и мгновенно преображает кожу, выравнивая общий тон. Наношу его утром под макияж, а вечером использую крем из второго пункта. Если у вас есть выраженная краснота на лице — попробуйте, крем-корректор должен вас покорить!

Кстати, у меня есть такого же действия крем Medik8 с зелёным пигментом, который в разы дороже, и который безбожно скатывается под макияжем, это вам информация на случай, если вы на него тоже смотрели ‍♀️

Крем от покраснений без оттенка наношу вечером, он быстро впитывается за счёт лёгкой текстуры и успокаивает. Подойдёт обладателям просто чувствительной кожи без выраженной красноты, или если вы хотите нейтральный базовый уход на каждый день. Ещё его можно смешивать с автозагаром для лица — пятен не даёт;

Масло-Демакияж — просто замечательный продукт! Легко справляется с макияжем любой сложности, подходит для снятия макияжа с глаз и губ, не оставляет жирной плёнки и отлично эмульгируется. Именно масла рекомендую тем, кто страдает чувствительностью, ведь они эффективно очищают и не повреждают защитный барьер кожи. Удобный дозатор и экономичный расход вы получите бонусом;

Крем для умывания вам понравится, если вы фанат лёгкого макияжа или вовсе не краситесь: он не пенится и обладает шелковистой текстурой. Если ваш макияж многослойный или вы используете стойкие средства, этот крем не справится — выбирайте масло или мицеллярную воду;

Мицеллярная вода — универсальный продукт, который отлично смывает макияж, понятен в применении и, кажется, есть у каждой девушки в косметичке. Можно комбинировать с кремом для умывания: стойкую тушь снять мицеллярной водой, а макияж с кожи — кремом. Я фанат демакияжа, для меня это, как медитация, потому несколько ступеней очищения иногда за праздник

И приятные новости: в июле во всех бутиках и на сайте Yves Rocher действует предложение – мицеллярная вода Sensitive Camomille 200 мл в подарок при покупке основного ухода новой гаммы Sensitive Camomille, а также гамм Hydra Vegetal и Sebo Vegetal.

А вы застали те времена, когда ромашка была главной на бьюти-арене?