15/06/2020
totallyblond
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НОВАЯ ПАРА В СЕМЬЕ AQUA ALLEGORIA 🌸

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В этом году коллекция Aqua Allegoria пополнилась двумя новыми ароматами: Orange Soleia и Granada Salvia. Лёгкие, озорные, прекрасно сочетающиеся между собой, и воплощающие природу в себе — вот такие новые ароматы. Как и прежде, знаковым в композиции является калабрийский бергамот, который присутствует в каждом аромате семьи Aqua Allegoria.

Orange Soleia — это цитрусовая конфетка-шипучка, сначала кажется сладкой, но стоит распробовать и откроется многогранность ощущений.

Granada Salvia более тёплый, спокойный, как будто «взрослый», за счёт мягкого шалфея и белого мускуса. Как будто вечер воскресенья…

На фото вы также видите флакон Pera Granita (купить), сочный и спелый, сладковатый, но в то же время «прозрачный» за счёт того самого бергамота. Это однозначно аромат этого лета, почему-то распробовала я ноту груши именно сейчас и везде она меня манит 🍐

А невозможно красивая иллюстрация с личным посланием от руки написана официальным тренинг-менеджером марки Guerlain @oleksiykrayevsky, который знает про бренд всё и немножечко больше! Когда Алексей о чём-то рассказывает, мир как будто замедляется… Подпишитесь на его аккаунт и следите за неимоверно интересными прямыми эфирами о Доме Guerlain и не только! 🐝

А вы знакомы с ароматами Aqua Allegoria ? Какой ваш фаворит?

Продукты предоставлены на тестирование PR-отделом Guerlain

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  • http://svetik-solnishka.blogspot.ru/ Svetik183412

    Не пользовалась долго ни одним из этих ароматов. Почему-то при долгом пользовании, они на мне все раскрываются неприятной мыльной нотой.